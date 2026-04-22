Rajoy vuelve a la Audiencia Nacional tras las graves acusaciones de Bárcenas

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante el acto de inicio de la Cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo en Santiago (Chile), el pasado 12 de marzo. Adriana Thomasa | EFE

Este jueves declararán dos testigos que ostentaron un gran poder tanto en el Gobierno como en el PP: Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y exlíder del partido, y la que fuera su número dos y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. La expresidenta autonómica, además, declara con la condición de investigada pese a que el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón —ya jubilado—, archivó su imputación.

El 26 de julio del 2017 Mariano Rajoy se convirtió en el primer presidente del Gobierno en activo en declarar como testigo en un juicio penal. Compareció en la pieza principal del caso Gürtel y su testimonio, lejos de aclarar cualquier duda sobre la trama de corrupción que salpicó al PP, fue puesto en duda en la sentencia de la Audiencia Nacional. Un fallo que sirvió de acicate para que los grupos parlamentarios reunieran los apoyos necesarios y aprobaran la moción de censura que le desalojó del poder en junio de 2018. Han pasado cerca de nueve años de aquella comparecencia como testigo ante el tribunal que juzgó el caso Gürtel y Rajoy, ya retirado de la política en activo, vuelve este jueves al lugar donde se empezó a consumar el final del último Gobierno central del PP. Lo hace por una causa derivada de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y que se llevó por delante a Luis Bárcenas, extesorero del partido y el hombre de los secretos de la contabilidad opaca entre 1990 y 2008. En este caso, Rajoy declarará por su supuesto conocimiento de la operación Kitchen, la trama político-policial que trató de recuperar pruebas de esta caja B y audios incriminatorios en poder de Bárcenas, una vez que éste entró en prisión en junio de 2013 por el hallazgo de su fortuna oculta en Suiza y la difusión de sus papeles contables secretos.

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No llega Rajoy en la mejor de las situaciones, una vez que el propio extesorero declaró el pasado lunes que el expresidente del PP estuvo al tanto de la operación Kitchen más allá de los responsable de la cúpula del Ministerio del Interior. No solo eso, también le acusó de destruir pruebas de la caja B en su despacho durante un encuentro entre ambos. Un episodio que habría quedado grabado por Bárcenas como garantía de futuro. Sin embargo, los agentes que le espiaron sin aval judicial se habrían hecho con este audio cuando él estaba preso por Gürtel.

María Dolores de Cospedal comparecerá este jueves en el juicio por la operación Kitchen con el estatus de investigada pese al archivo de la causa contra ella. El tribunal de la Audiencia Nacional anticipó este miércoles la situación procesal de la que fuera secretaria general del Partido Popular en el momento de los hechos, entre 2013 y 2015, durante el interrogatorio a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro. La presidenta Teresa Palacios recordó al compareciente la condición con la que intervenía —también estuvo investigado en el caso Kitchen— y avanzó que Cospedal podrá acudir con abogado y evitar responder a preguntas que le incriminen. López del Hierro, quien se separó de la exministra de Defensa en noviembre de 2024, estaba citado este miércoles como testigo a propuesta de la acusación popular del PSOE. En teoría, con obligación de decir verdad, pero la Sala intervino nada más aparecer en el juicio para recordarle que, al haber estado investigado en la causa hasta su sobreseimiento provisional en 2022 (lo acordó la Sala de lo Penal y antes el juez instructor Manuel García-Castellón), su interrogatorio era en calidad de investigado. «Si hay preguntas incriminatorias contra usted podría no contestar porque podría suponer la reapertura del procedimiento por hechos nuevos», le avisó la presidenta Palacios. «Usted queda excusado de testificar si con sus respuesta pudiera perjudicar a su exmujer, ya que en el momento de los hechos del juicio estaba casado con ella», reiteró la magistrada. «¿Quiere declarar igualmente?», le preguntó Palacios para advertirle de esta situación procesal. «Sí, no tengo inconveniente», acertó a contestar López del Hierro con un tono solemne, sin prever los riesgos de lo que pudiera decir y con una sensación de querer cumplir cuando antes con la citación judicial. A sus 79 años, el que fuera consejero de empresas del Ibex-35 durante cuatro décadas y pasara por la política bajo las siglas de UCD detalló su relación con el comisario José Manuel Villarejo, uno de los principales acusados por la operación de espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP y enemigo reconocido de Cospedal tras estallar el caso de los papeles de Bárcenas en 2013. «Le conozco desde los años noventa, a través de un abogado, y se lo presentó a mi entonces mujer en 2009 (cuando estalló el 'caso Gürtel). La relación dura varios años, pero a Sergio Ríos (chófer del extesorero y confidente policial) sí que no le conozco de nada», aseguró. A partir de ahí, López del Hierro recurrió a respuestas cortas para no contestar a las preguntas de la abogada del PSOE, sobre todo del escándalo 'Gürtel' y la pieza separada 'papeles de Bárcenas'. Tampoco la presidenta se lo permitió y acotó el interrogatorio a los hechos contenidos en los escritos de acusación, anticipando en cierto modo su proceder ante las comparecencias de hoy de Cospedal y, sobre todo, del expresidente Mariano Rajoy. Tensión con un abogado De forma previa a López del Hierro declararon varios testigos. Uno fue el abogado Javier Iglesias, cuyo interrogatorio fue suspendido después de que este se negara a responder si conocía a Villarejo: «Las conversaciones que yo he mantenido con quien sea, en el ejercicio de mi profesión, es secreto profesional y no pienso responder ni a una sola pregunta», espetó desafiante. El tribunal valorará su situación antes de decidir si lo cita de nuevo.

Iglesias solo admitió que no ha sido abogado de ninguno de los diez acusados, pues solo defendió a la mujer de Villarejo en otra pieza separada del caso Tándem, pero no en Kitchen. «Pedí un informe en su día al colegio de abogados y me dijeron que no podía desvelar de mis relaciones habidas en el ejercicio de mi profesional, por eso no digo que no pienso», reiteró.

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Sin embargo, en su declaración como testigo, el exjuez Javier Gómez de Liaño, que fue abogado de Bárcenas en los 19 meses que el extesorero del PP estuvo en prisión provisional, aseguró que Iglesias se reunió con su cliente para ofrecerle «en nombre del PP (...) amortiguar» su estancia en la cárcel a cambio de que «rebajara la tensión» en relación con la caja B del partido. También Bárcenas relató visitas de este a prisión y ofrecimiento de hasta 500.000 euros para manipular sus documentos contables con el objetivo de anular el caso Gürtel.