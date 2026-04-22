PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Aragón para investir a Jorge Azcón
REDACCIÓN
ESPAÑA
El pacto, que no diferirá mucho del alcanzado en Extremadura, salvo por las particularidades propios de la comunidad, incorpora el controvertido principio de «prioridad nacional»22 abr 2026 . Actualizado a las 17:50 h.
PP y Vox han alcanzado un acuerdo para que Jorge Azcón vuelva a ser investido como presidente de Aragón. Azcón y el líder autonómico de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, comparecerán este miércoles a las 17.30 horas en la sede de las Cortes de Aragón para desgranar los detalles del acuerdo, que incorporar el controvertido principio de «prioridad nacional».
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