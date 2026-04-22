PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Aragón para investir a Jorge Azcón

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en una comparecencia ante los medios JAVIER CEBOLLADA / EFE

PP y Vox han alcanzado un acuerdo para que Jorge Azcón vuelva a ser investido como presidente de Aragón. Azcón y el líder autonómico de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, comparecerán este miércoles a las 17.30 horas en la sede de las Cortes de Aragón para desgranar los detalles del acuerdo, que incorporar el controvertido principio de «prioridad nacional».