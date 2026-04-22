El PP vota en contra de la moción de Vox en el Congreso que defiende la «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda y los servicios públicos

El líder de Vox, Santiago Abascal, conversa con el diputado José María Figaredo durante un pleno en el Congreso. Borja Sánchez-Trillo | EFE

A la misma hora que la popular María Guardiola era investida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox, el Congreso debatía este miércoles una moción del partido de Santiago Abascal en la que se defendía el concepto de «prioridad nacional» incluido en el pacto firmado entre ambas formaciones en esa comunidad para el acceso a la vivienda y la prestación de servicios públicos y que también se incluye en el acuerdo alcanzado este miércoles en Aragón. Y Vox se quedó solo en la defensa de ese texto, después de que el PP introdujera una enmienda, que no fue aceptada por el grupo de extrema derecha, en la que se aceptaba esa expresión, pero circunscribiéndola al «arraigo», que también figura en el acuerdo. Finalmente, la moción de Vox fue rechazada con solo 33 votos a favor de este partido y 310 en contra del resto de formaciones de la Cámara.

El debate escenificó las diferencias de interpretación del acuerdo entre Vox y el PP. El diputado del partido de Abascal Ignacio Hoces aseguró que lo prioritario es «defender de manera prioritaria a los españoles». «Y esto es lo que propone nuestra moción, la prioridad nacional», insistió. Por el contrario, sostuvo que la figura del arraigo es «un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente». «No es xenofobia», señaló Hoces, que cargó contra la «anarquía migratoria impulsada desde el poder». El diputado justificó que pacten en una comunidad lo que este miércoles rechazaban en el Parlamento indicando que lo acordado en Extremadura «está bien, pero hoy estamos en el Congreso».

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«Queremos que España deje de ser el hospital de África y América y, por eso, como primer paso, queremos la derogación del real decreto que extiende toda la sanidad pública española a los inmigrantes ilegales y, por supuesto, queremos también la derogación del real decreto de amnistía migratoria», dijo Hoces.

La enmienda del PP, que se ceñía al texto literal del pacto, fue defendida por la diputada Carmen Navarro, que aseguró que la posición de su partido se sitúa en el «marco irrenunciable de la Constitución, la ley y el Estado de derecho» y en «la prioridad del arraigo». Añadió además que «el debate de la inmigración requiere seriedad». Defendió la «literalidad frente a las interpretaciones» y una gestión «pensada en las personas y no en el rédito electoral».

Para evitar la imagen de fractura con un partido con el que han pactado y pactarán pronto en Aragón y en Castilla y León, el PP propuso que la moción de Vox se votara por puntos. Algo que le permitiría aprobar las partes del texto en las que sí coincidían, pero Vox se negó, por lo que los populares acabaron votando en contra.

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Durante el debate, las mayores críticas procedieron de los grupos de izquierda, que culparon tanto a Vox como al PP de un acuerdo que tacharon de «racista» y «xenófobo». «Menudo papelón tiene el PP para defender este pacto de la vergüenza», dijo el diputado del PSOE Juan Francisco Serrano, que preguntó a los populares si «su prioridad nacional es quitarles a los niños de inmigrantes el médico o la atención sanitaria».

La diputada de Podemos Martina Velarde tachó directamente la moción de «nazi» porque plantea que el acceso a derechos y a ayudas «dependa» del «pasaporte», y la portavoz de Sumar, Candela López, lamentó que Vox vuelva a mostrar «lo peor de la condición humana con sus propuestas racistas, xenófobas, totalitarias». También desde el PNV, su diputado Mikel Legarda rechazó la iniciativa porque choca flagrantemente «con el acervo civilizatorio europeo» basado en «los principios humanistas del cristianismo».