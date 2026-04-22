María Guardiola, tras su investidura: «Quiero llorar, gritar, divertirme y celebrar»

Jorge Armestar | EUROPAPRESS

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado, tras su investidura, que ahora lo que quiere es llorar, gritar, divertirse y celebrar con aquellos que le han ayudado y acompañando este tiempo «dándome la mano y levantándome cuando me he caído». «Hoy quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado acompañándome todo este tiempo, dándome la mano, levantándome cuando me he caído, quiero darles un abrazo, quiero llorar, quiero gritar y divertirme con ellos y celebrar porque todo el PP de Extremadura lo merece», ha asegurado tras ser investida por segunda vez con el apoyo de Vox.

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En sus primeras declaraciones tras ser elegida como jefa del ejecutivo extremeño con el apoyo de Vox, la dirigente popular ha dicho que ahora es el momento de «poner en marcha un gobierno serio, fiable, con muchas ganas de trabajar y lo queremos hacer cuanto antes».

Guardiola ha lanzado «un mensaje de optimismo e ilusión» a los extremeños, a los que les ha dicho que tengan la certeza de que seguirá poniendo a Extremadura «por delante siempre en todas las decisiones» y que «pueden estar tranquilos porque hay un gobierno que solo quiere hacer las cosas bien».

La presidenta extremeña ha asegurado que el nuevo gobierno tendrá la misma vocación de servicio que tiene el actual, «que esté dispuesto a trabajar, que no haya horas en el reloj y a poner por delante la prioridad de los extremeños ante cualquier otra cosa».

No obstante, no ha avanzado cuando se conocerá su composición y ha precisado que lo primero será la toma de posesión -el próximo viernes en el anfiteatro romano de Mérida- y luego se publicará el decreto de estructura. «En cuanto podamos», ha sido su respuesta sobre la fecha en la que se conocerá el nuevo ejecutivo, y ha insistido en que en su mandato «la prioridad siempre ha sido Extremadura» y ha reiterado que «lo que no va ser es la prioridad nacionalista vivida con el gobierno de Sánchez».

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«Mi compromiso es gobernar para todos, para los que me votaron y para los que no me votaron, para los que hoy se alegran y para los que hoy critican, para todos, y lo voy a cumplir, porque gobernar no es presidir a los tuyos, sino servir a todos», ha señalado. En este sentido, tras reconocer que «es muy probable» que cometa «errores» porque «nadie gobierna cuatro años sin equivocarse», ha garantizado «honestidad y responsabilidad» en su gestión. «Yo no voy a esconder los errores detrás de los datos y los problemas, y tampoco voy a dibujar un cielo azul cuando haya nubes», ha reconocido.

De este modo se ha pronunciado en el turno final de su debate de investidura este martes en la Asamblea, donde ha subrayado que ahora se abre «una nueva etapa, se abre un tiempo nuevo, una etapa de ilusión» para la comunidad en la que todos los representantes en la Asamblea deberían a su juicio mirarse «como compañeros de viaje, un viaje que tiene como destino una Extremadura mejor, más justa y más justa, más próspera y más libre». «Hagamos ese camino juntos», ha espetado.

Así, ha invitado a los diputados de la Asamblea, «a todos, sin excepción» a participar de «algo más grande» que ellos mismos, como es la construcción de «una Extremadura mejor que dejar a los hijos».

«Y si algún día les preguntan dentro de unos años dónde estaban ustedes cuando se tomaron las decisiones correctas que hicieron que Extremadura prosperase, ustedes puedan mirarles a los ojos y decirles 'yo estaba allí y yo participé'», ha ahondado.

En esta línea, ha propuesto a los grupos políticos el «desafío» para esta legislatura de «discrepar sin despreciar, disentir sin calificar y fiscalizar sin prejuzgar».

«La vida no va por ahí, la vida va por el lado de la familia que lo que quieren es llegar a fin de mes, la vida va por el lado de esa joven que se quiere quedar en su tierra, de los agricultores que no quieren likes, que lo que quieren es que tomemos medidas y medidas que funcionen, de toda esa gente trabajadora, responsable, que lo que nos está pidiendo es seriedad y respeto», ha defendido.

Finalmente, Guardiola ha remarcado que ella tiene «muy claro» que «gobernar no es ocupar un asiento» sino «buscar puntos de encuentro» y «escuchar a quien piensa diferente pero quiere que Extremadura siga creciendo». «Hay que hacer y dejar hacer», ha espetado, al tiempo que ha insistido en que los extremeños votaron el pasado 21 de diciembre y ahora se materializa su voluntad.

«Las urnas hablaron y el resultado, esa voz, no admite interpretaciones interesadas», ha afirmado Guardiola, quien ha recordado que PP y Vox «suman una mayoría legítima» y aceptan la «responsabilidad» de gobernar, y ha pedido a la izquierda que democráticamente lo respete.