El juez rechaza la semilibertad de la exjefa de ETA Anboto y ordena su regreso a prisión

La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre Anboto, salió este martes de la cárcel de Martutene, en San Sebastián Javier Etxezarreta | EFE

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los que fueron miembros de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto,