El juez rechaza la semilibertad de la exjefa de ETA Anboto y ordena su regreso a prisión
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Acuerda que siga en segundo grado penitenciario y plantea modificar el artículo 100.2, que supone flexibilizar el cumplimiento de penas22 abr 2026 . Actualizado a las 16:12 h.
El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los que fueron miembros de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto,