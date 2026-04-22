El juez rechaza la semilibertad de la exjefa de ETA Anboto y ordena su regreso a prisión

Mateo Balín MADRID / COLPISA

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La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre Anboto, salió este martes de la cárcel de Martutene, en San Sebastián
La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre Anboto, salió este martes de la cárcel de Martutene, en San Sebastián Javier Etxezarreta | EFE

Acuerda que siga en segundo grado penitenciario y plantea modificar el artículo 100.2, que supone flexibilizar el cumplimiento de penas

22 abr 2026 . Actualizado a las 16:12 h.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los que fueron miembros de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto,

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