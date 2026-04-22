Illa defiende su «total confianza» en su jefe de gabinete, investigado en un caso de malversación

Eduard Rivas y Salvador Illa. David Zorrakino / Europa Press

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha expresado su «total confianza» en su jefe de gabinete, Eduard Rivas. Tras conocerse que Rivas está siendo investigado por la justicia en el marco de una causa de presunta malversación de su época como alcalde de Esparraguera (Barcelona), Illa ha asegurado: «Es una persona de mi total confianza».

En una entrevista en Onda Cero, el presidente catalán ha desligado este caso de los recientes casos de corrupción en el PSOE encabezados por el exministro José Luis Ábalos, y ha defendido que su partido «ha actuado con contundencia cuando ha habido evidencias» de comportamientos corruptos; «con contundencia y apartándolos del partido». El mismo patrón que, ha asegurado, seguirá él «si tuviera evidencias» contra Rivas.

Illa no ha querido concretar desde cuándo conoce la investigación sobre su mano derecha, apuntando vagamente a que lo supo «hace algunas semanas», que el propio Rivas le comunicó esa investigación. De hecho, Rivas supo de la investigación judicial cuando el pasado 15 de enero los Mossos le requisaron el móvil por orden del juez de Martorell que investiga la causa. Investigaban entonces los contratos con el Ayuntamiento de Esparraguera, del que Rivas era alcalde, con la fundación FIL, de reinserción laboral de personas vulnerables. «Tengo estándares muy estrictos en comportamiento ético, pero también aplico criterios de justicia y él hace lo que tiene que hacer, ponerse a disposición de la justicia»

En su etapa de alcalde, Rivas «formaba parte del patronato de una fundación de inserción laboral, como otros cuatro ayuntamientos» y ahora «hay investigación por malversación en esa fundación de funcionamiento privado» ha explicado Illa, quien ha defendido la presunción de inocencia de su colaborador.

Prohibición del burka

Más incómodo se ha mostrado el presidente catalán con el debate abierto por el alcalde de Lérida, el también socialista Félix Larrosa, sobre el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. El Ayuntamiento de la capital del Segriá anunció este martes su proyecto de nueva ordenanza cívica que incluye en su artículo 12 la prohibición del uso del velo integral o cualquier otra pieza que tape el rostro en la calle y espacios públicos de la ciudad.

Lo hicieron, además, reconociendo que su objetivo es prohibir el uso de burka y niqab, aunque no se mencionen explícitamente en el texto de la ordenanza, retomando la primera prohibición impulsada en 2010 por Ángel Ros, alcalde también del PSC en esta ciudad.

«No me gusta el burka» ha defendido Illa al ser preguntado por esta iniciativa. «El alcalde de Lérida está en el proceso inicial de ordenanza», ha añadido, argumentando que esa propuesta prohíbe que «en la calle ni desnudo ni te tapas la cara» y que el texto hace «mención a los derechos y libertades». Lo que a su juicio distingue a esa iniciativa municipal de propuestas similares lanzadas desde Vox o PP porque en la de Lérida «no hay una actitud racista».

Censura a Yolanda Díaz

Illa se ha distanciado también de las críticas a Junts de Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno. Para el presidente catalán, su calificación de «racista y clasista» al partido de Carles Puigdemont fue «desafortunada». «Desde luego no son racistas, pueden tener opiniones que no comparto pero no son racistas» ha defendido el socialista catalán.

El presidente catalán ha defendido, de hecho, una de las exigencias de Junts respecto a la regularización extraordinaria de inmigrantes emprendida por el Gobierno, la exigencia del catalán. Illa ha hecho una encendida defensa del proceso de regularización extraordinario. «Estamos encantados de acoger a las personas que vienen a mejorar el país» ha asegurado.

«Pero tienen que saber que el catalán es lengua de aquí y les ayudará a progresar e integrarse», ha defendido, asegurando que «pondremos más recursos para cursos catalán» con el objetivo de que los migrantes regularizados ahora puedan acreditar dentro de un año su conocimiento del catalán, como planea exigirles la Generalitat de Cataluña para aprobar los informes de arraigo necesarios para que el la Administración General del Estado apruebe la renovación de sus permisos de trabajo y residencia.