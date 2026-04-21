Hidalgo niega que pagara 500.000 euros a Ábalos por el rescate de Air Europa

Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, dueña de Air Europa, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar en el juicio por el caso de las mascarilas. RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

El juicio por el caso de las mascarillas continuó este martes en el Tribunal Supremo con la declaración de Javier Hidalgo, exconsejero delegado de la empresa Globalia, dueña de la aerolínea Air Europa, que fue rescatada en plena pandemia por el Gobierno con 475 millones de euros. Hidalgo negó que entregase 500.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos ni a su exasesor, Koldo García, por su intermediación en el rescate de la compañía por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Hidalgo negó también que pusiera a disposición de Ábalos una casa en Marbella como pago de esa mediación. Carmen Pano y su hija, Leonor Rodríguez Pano, declararon en este juicio que Aldama les reveló que Hidalgo le entregó en su propia casa a él y a Koldo García medio millón de euros.

Sobre Zapatero, no le «consta»

Hidalgo fue preguntado también por la supuesta intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Air Europa. El Gobierno de Venezuela tenía pendiente una deuda con la compañía aérea, pero el testigo indicó que no le «consta» que Zapatero interviniera en esa gestión. Explicó que el Gobierno presidido entonces por Nicolás Maduro ofreció como forma de pago criptomonedas y hoteles, pero rechazaron esa fórmula. Sin embargo, dijo no recordar si el Ejecutivo venezolano ofreció pagar la deuda con petróleo de la empresa estatal PDVSA.

El testigo aseguró que el empresario Víctor de Aldama era un «canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con Transportes» y llevaba la «parte institucional» de la compañía en este asunto, en el que intervenían el departamento jurídico y el financiero. El comisionista estuvo contratado por Air Europa con un sueldo de 10.000 euros mensuales para ocuparse, entre otras cuestiones, de conseguir que Venezuela pagara esa deuda, ya que tenía buenos contactos con el ministro de Turismo venezolano y también con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y hoy presidenta encargada de Venezuela.

Hidalgo criticó las condiciones en las que la SEPI dio el préstamo a su compañía, que calificó de «sibilinas» (sic). Según explicó, se exigió su destitución como consejero delegado. «Desconozco ningún préstamo que se haya dado así», recalcó. Air Europa devolvió finalmente ese préstamo en noviembre del 2025, un año antes de la fecha que se estableció con la SEPI.

Respecto a la nota de prensa que emitió la SEPI mostrándose favorable al rescate antes de que este se ejecutara, Hidalgo la redujo a la categoría de un documento escrito en español y en inglés que su compañía podía mostrar a sus acreedores. Dijo que no supo si esa nota procedía del Ministerio de Transportes y negó, en todo caso, que la publicación de ese documento fuese clave para la viabilidad de la compañía.

Ana María Aranda, exsecretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes, declaró este martes previamente que vio al entonces ministro reunirse en varias ocasiones con el empresario Víctor de Aldama y con Hidalgo. Entre esas reuniones en las que participó Aldama con Ábalos citó una con el gobernador de Oaxaca (México) y «otras dos con el CEO de Globalia y Air Europa Javier Hidalgo».

Vivienda en La Alcaidesa

Aranda veía al empresario por las dependencias del ministerio, «algunas veces acompañado de Koldo García», pero dijo no recordar haberle visto con el asesor dentro del despacho del ministro sin que estuviera Ábalos presente. Aldama, eso sí, entraba al ministerio «por el patio de altos cargos que utilizaba el ministro y subía por el ascensor» que usaba Ábalos.

La exsecretaria de Aldama, Piedad Losada, declaró que el empresario le comunicó la «intención» del empresario Claudio Rivas —dueño de la firma Villafuel, sociedad epicentro del caso hidrocarburos— de comprar una vivienda en La Alcaidesa, en Cádiz, que el exministro disfrutó. «A raíz de ahí, yo tuve contacto con la comercializadora y estuve haciendo unas gestiones de intermediación para que se firmara la compraventa para la sociedad Have Got Time, cuyos datos me pasaron Víctor de Aldama y Leonor González Pano, que era la administradora de esa sociedad», señaló. Pero añadió que en ningún momento supo que esa iba a ser destinada a Ábalos.

Serrano no comparecerá

Para este martes estaba prevista la comparecencia como testigo de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, a petición de la defensa de Koldo García, pero en el último momento el letrado renunció a citarle. Tampoco compareció, porque no pudo ser localizado, Antonio Mata, vinculado a un piso del Paseo de la Castellana, que presuntamente se compró por la trama para Ábalos. Al final de las comparecencias, la defensa de Koldo García solicitó que se citara de nuevo a declarar como testigo a la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, algo que fue rechazado por el presidente de la Sala, el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

La exministra de Industria Reyes Maroto cerró una cita con Aldama en el ministerio

Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de Gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, reveló que Víctor de Aldama asistió a una reunión cerrada por la ministra junto a un promotor musical y otra persona para solicitar una subvención para un evento. Díaz Bidart admitió también que gestionó en diciembre del 2020 una reunión con socios de la empresa Villafuel, pieza clave del caso Hidrocarburos. La cita tuvo lugar a petición de Koldo García y asistieron Claudio Rivas, dueño de la empresa y socio de Víctor de Aldama y también Carmen Pano, la empresaria que declaró en este juicio haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en dos entregas de 45.000. Villafuel buscaba licencia para comercializar hidrocarburos, pero Industria no era la competente en ese asunto, por lo que les remitió a Transición Ecológica.

La exsecretaria de Ábalos confirma que Jésica fue a 13 viajes oficiales

La secretaria del exministro de Transportes, José Luis Ábalos Ana María Aranda declaró que Jésica Rodríguez, expareja del también exdirigente socialista, realizó con él 13 de los 293 viajes oficiales «al extranjero y nacionales». Según aseguró, era el entonces asesor del exministro Koldo García quien pagó esos viajes de su acompañante a El Corte Inglés con su tarjeta de crédito personal pero «jamás» se abonaron con dinero público. Esta trabajadora, que continúa como secretaria del actual ministro de Transportes, se refirió a los salvoconductos que se expidieron desde Transportes a determinadas personas para poder saltarse las restricciones de movilidad durante la pandemia. Señaló que recuerda haberlos cumplimentado por órdenes «solamente del asesor», de Koldo. Precisó que fueron «20, 30 o 40» y que se trataba de un «modelo» que llegaba desde la Dirección General de Transportes y que ella se encargaba de rellenar el formulario con los datos de las personas que le «daban», entendiendo que era un acto para el ministro.