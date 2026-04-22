Hacienda cifra en 1,6 millones de euros el fraude de Aldama en el pelotazo de las mascarillas

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada este miércoles a la sede del Tribunal Supremo. Daniel Gonzalez | EFE

La Agencia Tributaria cifra en 1.624.311,01 euros la cantidad presuntamente defraudada por el empresario Víctor de Aldama con el pelotazo de la venta de material sanitario a las administraciones públicas dirigidas por el PSOE gracias a la ayuda