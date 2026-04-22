Hacienda cifra en 1,6 millones de euros el fraude de Aldama en el pelotazo de las mascarillas
MADRID / COLPISA
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El informe enviado a la Audiencia Nacional señala también a la mercantil Soluciones de Gestión por evadir 200.000 euros22 abr 2026 . Actualizado a las 18:44 h.
La Agencia Tributaria cifra en 1.624.311,01 euros la cantidad presuntamente defraudada por el empresario Víctor de Aldama con el pelotazo de la venta de material sanitario a las administraciones públicas dirigidas por el PSOE gracias a la ayuda