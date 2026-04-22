Hacienda cifra en 1,6 millones de euros el fraude de Aldama en el pelotazo de las mascarillas

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El empresario Víctor de Aldama, a su llegada este miércoles a la sede del Tribunal Supremo.
El empresario Víctor de Aldama, a su llegada este miércoles a la sede del Tribunal Supremo. Daniel Gonzalez | EFE

El informe enviado a la Audiencia Nacional señala también a la mercantil Soluciones de Gestión por evadir 200.000 euros

22 abr 2026 . Actualizado a las 18:44 h.

La Agencia Tributaria cifra en 1.624.311,01 euros la cantidad presuntamente defraudada por el empresario Víctor de Aldama con el pelotazo de la venta de material sanitario a las administraciones públicas dirigidas por el PSOE gracias a la ayuda

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