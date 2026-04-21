Guardiola exhibe sintonía con Vox en el inicio de su debate de investidura

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la primera sesión del nuevo debate de investidura en la Asamblea Regional. Jorge Armestar | EUROPAPRESS

La candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, defendió este martes que su pacto de gobierno con Vox, rubricado el 16 de abril, será «duradero, fiable y de mirada larga». Así lo aseguró la líder popular en su discurso de la primera sesión del nuevo debate de investidura. Al término de estas sesiones, y salvo sorpresa, saldrá escogida jefa del Ejecutivo autonómico con los 29 votos de su partido y los 11 de Vox.

«He alcanzado un acuerdo de Gobierno con Vox, lo digo con naturalidad», reivindicó Guardiola, que conformará por segunda vez su Ejecutivo autonómico con el partido ultraconservador. Este ostentará una vicepresidencia y dos consejerías.

El partido de Santiago Abascal dio importancia a medidas de corte contra la inmigración. El calado del acuerdo también se vio reflejado en el discurso de Guardiola. La candidata aseguró que es un asunto que no se puede «esquivar, que está en la calle, que preocupa a los españoles y a los extremeños». Su comunidad es, según datos del INE, la que menos extranjeros tiene porcentualmente. El CIS, en su barómetro preelectoral, sitúo en un 1,3 % el porcentaje de extremeños a los que su máxima preocupación era este asunto.

Guardiola criticó al Gobierno, al que acusa de delegar su inoperancia en las comunidades. Aunque añadió que Extremadura no será cómplice «del desorden ni del abandono».

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Por otro lado, la presidenta autonómica en funciones exigió al Ejecutivo central un tren «digno», una financiación autonómica justa y que se mantenga la actividad económica en la central nuclear de Almaraz.

Las negociaciones tuvieron su eco en el Congreso, donde Vox exige que el PP se una a su moción que pide que se garantice la «prioridad nacional» y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles. Así, propone que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas. El término, ya aceptado por la dirección del PP de Extremadura, genera más reticencias en Génova, que exige sustituirlo por otros como «arraigo nacional».