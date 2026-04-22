Los funcionarios alertan del caos burocrático que va a generar la regularización de los migrantes

Bea Abelairas
B. abelairas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Los sindicatos alertan de que las gestiones por la regularización están generando esperas a otros trámites de ciudadanos, en la imagen una foto de Santiago
Los sindicatos alertan de que las gestiones por la regularización están generando esperas a otros trámites de ciudadanos, en la imagen una foto de Santiago XOAN A. SOLER

«Las colas que vemos son solo para entregar la documentación», los sindicatos aseguran que falta casi la mitad del personal para tramitar los expedientes a partir del 30 de junio

22 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los sindicatos de la Administración, la policía y el personal que colabora con las oenegés en la regularización extraordinaria de inmigrantes alertan de que las colas que se están viendo estos días ante entidades como

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