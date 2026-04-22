Los funcionarios alertan del caos burocrático que va a generar la regularización de los migrantes
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
«Las colas que vemos son solo para entregar la documentación», los sindicatos aseguran que falta casi la mitad del personal para tramitar los expedientes a partir del 30 de junio22 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los sindicatos de la Administración, la policía y el personal que colabora con las oenegés en la regularización extraordinaria de inmigrantes alertan de que las colas que se están viendo estos días ante entidades como