La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez. ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

La Fiscalía ha recurrido, a través de dos escritos diferentes, el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado el pasado 11 de abril en el que el instructor propone enviar a Begoña Gómez a juicio mediante el procedimiento del tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

La Fiscalía Provincial de Madrid, ante la Audiencia Provincial en apelación y ante el propio instructor reclama, básicamente el «sobreseimiento libre de las actuaciones» al entender que los hechos que se imputan a la mujer del presidente y a los otros dos procesados ?su asistenta en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, que le ayudó a montar la cátedra extraordinaria de la Complutense- no son constitutivos de «infracción penal».

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Los alegatos del ministerio público que firma el fiscal José Manuel San Baldomero coinciden básicamente con los planteamientos de la defensa de la propia Begoña Gómez. El pasado lunes, el abogado de la esposa del presidente recurrió su procesamiento mediante un recurso de queja presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad del auto. Su defensa concluyó que «los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas». El escrito denunció una «vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión» y calificó de «absolutamente inaceptable» que el instructor comparara la causa con el reinado de Fernando VII, alegando que tal mención se basó en un prejuicio personal del juzgador.

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La defensa de Begoña Gómez negó la existencia de una prevalencia moral derivada de su matrimonio que influyera en los ciudadanos y subrayó que la resolución judicial no aportó indicios de que tal situación se produjera. Sobre los encuentros mantenidos en el complejo de la Moncloa con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el escrito aclaró que, al ser su domicilio particular y encontrarse el país en una situación de restricción por la pandemia, el lugar de reunión no supuso un acto de presión. En relación con el delito de corrupción en los negocios, la representación legal expuso que la UCM es una institución pública y que aplicar un ilícito diseñado para el sector privado careció de cobertura legal. Respecto a la supuesta apropiación indebida de un software, la defensa sostuvo que la herramienta no estuvo culminada y que no constó en el procedimiento que fuera entregada a la investigada.

En la misma jornada del lunes, las acusaciones populares, encabezadas por la asociación Hazte Oír, presentaron su escrito de conclusiones en el que solicitaron 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno. La acusación unificada sostuvo que, tras el nombramiento de su esposo, Gómez «aumentó su proyección institucional» y su «capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados». La petición de penas incluyó ocho años de prisión por malversación, seis años por apropiación indebida, seis años por tráfico de influencias y cuatro años por corrupción en los negocios. Además, solicitaron la retirada del pasaporte de la investigada y que Pedro Sánchez sea citado a declarar en calidad de testigo durante la vista oral.