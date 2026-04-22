El exgerente del PSOE relata en el Supremo el control de los gastos en Ferraz: «Ojeaba visualmente la liquidación»
MADRID / COLPISA
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Moreno admite que Ábalos autorizaba sus propios pagos, pero insiste en que todas las partidas cuentan con «justificantes y recibos»22 abr 2026 . Actualizado a las 12:03 h.
José Luis Ábalos se autorizaba sus propios gastos y nadie en el PSOE supervisaba si estos abonos eran reales, más allá de «echarle un ojo» a las liquidaciones. Y solo muy de vez en cuando -cuando