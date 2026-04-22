El comisario de Justicia de la UE reclama al Gobierno que frene las críticas a los jueces

El ministro Félix Bolaños y el comisario europeo Michael McGrath. EFE y EUROPA PRESS

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, instó en Madrid a respetar la separación de poderes como un principio esencial para la democracia. Preguntado por las críticas de varios ministros a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado del caso Begoña Gómez, el irlandés se negó a comentar casos concretos, pero señaló que «es fundamental que todos los actores del sistema político y del Estado colaboren respetando plenamente un principio clave: la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y, por supuesto, el Legislativo». En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el de Cork insistió en que «ninguna estancia está por encima de la crítica, y todas deben rendir cuentas por el importante trabajo que desempeñan. Pero es fundamental que la ciudadanía pueda confiar en que las distintas ramas del Estado, con responsabilidades diferentes, respetan la independencia de las demás y sus respectivos papeles».

El representante europeo, que este martes se reunió también con el ministro de Justicia, Félix Bolaños —quien la semana pasada tachó de «anormal» el auto de Peinado—, indicó que los empresarios e inversores necesitan saber que «se está respetando el Estado de derecho» en los países miembros de la UE.

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McGrath no quiso valorar si en España hay lawfare o guerra judicial, aunque destacó la importancia de que «el sistema judicial sea plenamente independiente». De hecho, reiteró que Bruselas recomienda que la reforma del Consejo General del Poder Judicial incluya que «sus miembros sean elegidos por otros jueces».

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El PSOE defiende la crítica

El encargado de responder al irlandés fue el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que defendió el derecho a criticar las decisiones judiciales sin dejar de respetar el principio de separación de poderes. «Estaría bueno que no se pudieran criticar decisiones; eso sería que lo que no respetas es la democracia», dijo. Además, fuentes del Ejecutivo mostraron su enfado por la solicitud de 24 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez, y describieron a Hazte Oír, la asociación que coordina la acusación popular, como «activistas de ultraderecha» que tienen como objetivo «judicializar la política», y orquestar una campaña para intentar derrocar al jefe del Gobierno de coalición.