El comisario jefe encargado de la Gürtel desconocía la operación Kitchen
MADRID / COLPISA
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Aseguró que no eliminó nombres de los apuntes de la contabilidad ilícita de Bárcenas y que las dudas se cernían sobre si era la caligrafía del extesorero21 abr 2026 . Actualizado a las 21:35 h.
La resaca de la declaración de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados en el juicio por la operación Kitchen sobrevoló ayer en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Las acusaciones