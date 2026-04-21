El comisario jefe encargado de la Gürtel desconocía la operación Kitchen

Mateo Balín MADRID / COLPISA

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El excomisario Manuel Vázquez, durante su declaración en la sala de vistas de la Audiencia Nacional.
El excomisario Manuel Vázquez, durante su declaración en la sala de vistas de la Audiencia Nacional.

Aseguró que no eliminó nombres de los apuntes de la contabilidad ilícita de Bárcenas y que las dudas se cernían sobre si era la caligrafía del extesorero

21 abr 2026 . Actualizado a las 21:35 h.

La resaca de la declaración de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados en el juicio por la operación Kitchen sobrevoló ayer en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Las acusaciones

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