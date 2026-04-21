La exsecretaria de Ábalos revela que De Aldama participó en el ministerio en reuniones «oficiales» con el exceo de Air Europa

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

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La secretaria del exministro José Luis Ábalos, Ana María Aranda, a su llegada al Tribunal Supremo en Madrid
La secretaria del exministro José Luis Ábalos, Ana María Aranda, a su llegada al Tribunal Supremo en Madrid Mariscal | EFE

Afirma que Jéssica Rodríguez hizo 13 viajes oficiales con el exministro

21 abr 2026 . Actualizado a las 11:20 h.

Ana María Aranda, la secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, reveló este martes ante el Supremo que vio personalmente a Víctor de Aldama en «reuniones oficiales» en la sede ministerial con el

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