Localizan una patera en la costa de Murcia con tres fallecidos y dos supervivientes

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo Salvamento Marítimo

La tragedia de la inmigración vuelve a golpear las aguas del Mediterráneo. Una embarcación a la deriva ocupada por cinco varones, tres de ellos fallecidos, fue trasladada este lunes por la tarde hasta el puerto de Santa Lucía, en Cartagena, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

Fue la tripulación de un buque militar francés la que advirtió a los equipos de emergencia de la localización de la embarcación a 25 millas de la ciudad portuaria. La lacha rápida Salvamar Draco de la sociedad de Salvamento Marítimo Sasemar, se desplazó hasta el lugar con el fin de proceder al transbordo de los dos supervivientes y de los tres fallecidos, que fueron trasladados a tierra.

Una vez en el muelle de Santa Lucía, sobre las 18 horas, se procedió al levantamiento de los cadáveres a cargo del juez. Los dos inmigrantes supervivientes, que estaban exhaustos fueron atendidos por voluntarios de Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía, donde quedaron en custodia de agentes de la Policía Nacional de Cartagena.

Ya hay una investigación en marcha con el fin de aclarar los detalles de esta nueva tragedia en el mar. El resultado de la autopsia y la declaración que aporten los sobrevivientes podrían arrojar luz acerca de qué ocurrió en la travesía. En Cartagena no es la primera vez que se registra un suceso con ese fatal resultado. No ha trascendido si en la embarcación había más ocupantes, pero no se descarta.

Hace un año

En abril del año pasado, Salvamento Marítimo también remolcó a puerto una embarcación neumática con los cadáveres de cuatro mujeres jóvenes a bordo. Las primeras hipótesis apuntaron a que las víctimas, de origen norteafricano, pretendían llegar a las costas españolas y murieron al permanecer varios días a la deriva sin agua ni alimento, o por un accidente.

La barca tipo zódiac en la que viajaban fue hallada semihundida. El servicio de emergencias recibió un aviso de un barco de inspección aduanera en tránsito y desplazó una lancha rápida de búsqueda y rescate hasta el lugar donde se encontraba la patera, a unas once millas de distancia de la costa cartagenera. También acudió al aviso una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Las costas de la Región de Murcia recibieron en febrero pasado una primera oleada de pateras. Varias embarcaciones fueron localizadas en diversos puntos del litoral con al menos un centenar de personas a bordo. Dos de las pateras desembarcaron en la Torre Derribada, en el municipio de San Pedro del Pinatar, otras dos en Águilas y un más en Cartagena.