Investigado el jefe de gabinete de Salvador Illa por posible desvío de fondos públicos en su etapa de alcalde de Esparraguera

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa David Zorrakino | EUROPAPRESS

Eduard Rivas, actualmente jefe de gabinete del presidente de la Generalitat Salvador Illa, está siendo investigado por un posible desvío de fondos públicos en su etapa de alcalde de Esparraguera, un municipio del Bajo Llobregat de más de 22.000 habitantes. El juzgado de Martorell analiza los contratos que el ayuntamiento hizo con FIL, una entidad de reinserción laboral.

Tras conocerse la investigación judicial, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijo que mantiene su «plena confianza» en su jefe de gabinete. «Es el primero interesado en que se aclare esta investigación lo más pronto posible», trasladan este martes fuentes del Ejecutivo catalán a Europa Press, que confirman la investigación avanzada por El Periódico de Catalunya.

Según este medio, a Rivas, que fue alcalde de esta localidad entre el 2015 y hasta el 2024, cuando se convirtió en jefe de gabinete de Illa, se le incautó el teléfono móvil en enero por parte de los Mossos d'Esquadra, a instancias de un juzgado de Martorell (Barcelona). Las presuntas irregularidades están vinculadas a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), dedicada al trabajo para personas con discapacidad intelectual y en riesgo de inclusión, y dinero procedente de contratos públicos del ayuntamiento habría sufragado gastos privados de miembros de esta organización. En el Ejecutivo catalán sostienen que Rivas ha mostrado su «total disposición a colaborar en lo que sea necesario».