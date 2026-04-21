Instituciones penitenciarias insta a «facilitar» la regularización de presos extranjeros

Módulo de la cárcel de Teixeiro (Curtis). MARCOS MÍGUEZ

La secretaría general de Instituciones Penitenciarias ha instado a los centros penitenciarios a facilitar el proceso extraordinario de regularización para extranjeros que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril. En total, la población extranjera reclusa en España asciende a 13.944 personas, según los datos del 2024. El comunicado del organismo dependiente del Ministerio del Interior llama también a elaborar un registro estadístico de solicitantes entre la población reclusa, facilitar la documentación «a la mayor brevedad» y ofrecer apoyo lingüístico si fuera necesario.

La instrucción, firmada por el director de Prisiones, Miguel Ángel Vicente Cuenca, se justifica en la necesidad de evitar que los internos queden en situación irregular una vez cumplida su condena, lo que, según el texto, dificultaría su reinserción social y aumentaría el riesgo de reincidencia.

El Partido Popular ve «gravísimo» este comunicado y su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ya ha pedido al Gobierno «explicarlo inmediatamente». La dirigente de los populares justifica esta reacción alegando que el decreto de regularización exige carecer de antecedentes penales. «Eso significa que los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos», zanja.

El comunicado también ha causado malestar entre los funcionarios de prisiones. El sindicato TAMPM denuncia que la secretaría general actúa con «celeridad» cuando se trata de medidas que benefician a los internos, mientras mantiene, según su versión, un «silencio sistemático» ante las reivindicaciones laborales de los trabajadores.

Requisitos

Para que cualquier extranjero (incluidos los que están en centros penitenciarios) pueda acogerse a esta medida, debe cumplir los requisitos recogidos en el decreto. Es decir, haber llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y acreditar una estancia mínima de 5 meses en el país antes de presentar la solicitud, que deberá tramitarse entre el 16 de abril y el 30 de junio del 2026.

Los antecedentes penales, según el decreto, serían una causa de denegación de la solicitud, a menos que se trate de casos específicos de cancelación de antecedentes o situaciones jurídicas muy concretas previstas en el nuevo reglamento.