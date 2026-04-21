Un devastador incendio quema 39 autobuses urbanos de Burgos, la mitad de la flota

El incendio dejó dañados 39 autobuses urbanos en Burgos SANTI OTERO | EFE

Un aparatoso incendio ha devastado la madrugada del lunes las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos. Parte del complejo, ubicado en la carretera de Poza, ha quedado arrasado, destrozando hasta 39 vehículos urbanos. Aproximadamente, la mitad de la flota. El incendio se ha originado minutos antes de las dos de la madrugada en el interior de una de las naves, donde habitualmente se aparcan varias decenas de autobuses a la espera del inicio del servicio cada mañana.

Por el momento se desconoce el origen de las llamas, si bien, se han propagado con rapidez y virulencia por el interior de la nave. En ese momento estaban dentro del complejo seis trabajadores: tres de limpieza, uno de mantenimiento, un conductor y un guarda de seguridad. Todos ellos han podido salir por sus propios medios sin sufrir daños personales graves, aunque un equipo médico del Sacyl ha acabado atendiendo y trasladando al hospital por inhalación de humo al conductor, que ha conseguido sacar de la nave varios vehículos antes de ser pasto de las llamas. En principio, su estado no reviste gravedad. El susto, en todo caso, se lo han llevado todos, tal y como aseguraban mientras observaban la intervención frente a las puertas del complejo.

Sí que se han registrado, no obstante, muchos daños materiales. Minutos después del inicio del fuego, las llamas alcanzaban una considerable altura, alimentando una enorme columna de humo visible desde muchos puntos de Gamonal y del polígono industrial Burgos Este a pesar de la oscuridad de la noche.

En ese momento han llegado al lugar las primeras dotaciones de los cuerpos de emergencia. Así, mientras un nutrido grupo de patrullas de la Policía Local cortaban todo el entorno, los bomberos, desplazados con todo el personal disponible y apoyados por varias autobombas, una autoescala y varios vehículos auxiliares, entraban en el complejo para atacar las llamas.

La intervención no ha sido sencilla, dada la virulencia de las llamas y las decenas de explosiones que se estaban produciendo en el interior del complejo, algunas de ellas de enorme intensidad, que han despertado a parte de los vecinos del entorno más cercano. De hecho, a pesar de las horas, no faltaban los curiosos por la zona.

Más de una hora y media de intervención

En todo caso, los bomberos han conseguido frenar el avance de las llamas pasadas las 3:30 horas. Más o menos a esa hora se personaban en el complejo los concejales Juan Manuel Manso, César Barriada y Ángel Manzanedo, que han entrado acompañados de técnicos y personal de seguridad para desplegar un plan de contingencia, organizar el servicio y hacer una primera valoración de unos daños que a priori se antojan millonarios.

En este sentido, y a pesar de que se han podido sacar de la nave varios de los vehículos estacionados antes de ser pasto de las llamas, el incendio ha calcinado 39 autobuses. Esto es, aproximadamente la mitad de la flota municipal.

Además, y a la espera de una valoración más exhaustiva, los daños en el propio complejo son enormes, ya que una de las naves, dedicada al aparcamiento y el taller de vehículos, ha quedado completamente arrasada. Afortunadamente, la intervención de los equipos de extinción de incendios ha permitido que las llamas no se propagaran por el resto del complejo, incluidos los depósitos de gas o el edificio de oficinas.