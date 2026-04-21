Detienen en Valencia a un taxista ilegal que triplicaba la tasa de alcohol y huyó con cuatro pasajeros

Dos agentes de la Policía Local de Valencia, en una imagen de archivo POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA

Una ilegalidad tras otra. La Policía Local de Valencia ha detenido a un conductor sin permiso, que ejercía como taxista ilegal, y quien, además de triplicar la tasa de alcohol se dio a la fuga con cuatro pasajeros a bordo, por lo que provocó momentos de tensión.

Agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local lo detuvieron el pasado sábado a las 7.35 horas, tras protagonizar una huida temeraria por la avenida Gaspar Aguilar, según han informado este martes fuentes policiales.

Según han relatado, una patrulla observó un turismo Renault que cometía una infracción de tráfico y al indicarle que se detuviese, el conductor desobedeció las órdenes policiales y emprendió la huida, por lo que varias patrullas lo persiguieron por diversas calles del distrito de Patraix-Jesús.

En el momento en el que comenzó la huida, en el interior del vehículo se encontraban cuatro ocupantes, que habían contratado los servicios de transporte ilegal, los cuales vivieron momentos de gran tensión ya que intentaron bajar del vehículo pero el conductor no les dejó.

Momento de la detención

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la avenida Tres Cruces, a la altura del cementerio. Allí, los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducción y tenía en vigor una condena judicial de privación del derecho a conducir desde enero de este año. Asimismo, arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 0,77 miligramos por litro en aire espirado y se negó a someterse a las pruebas de detección de drogas.La actuación concluyó con la instrucción de diligencias por los delitos e infracciones cometidas, por lo que el conductor quedó a disposición de la autoridad judicial.