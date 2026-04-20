Bárcenas declara que grabó a Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP y que le robaron ese audio

El extesorero del PP Luis Bárcenas, durante su declaración en la Audiencia Nacional. AUDIENCIA NACIONAL | EUROPA PRESS

El extesorero del PP Luis Bárcenas apuntó este lunes hacia Mariano Rajoy en su declaración como testigo y acusación en el juicio del caso Kitchen, en el que se investiga a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por espiarle y robarle presuntamente documentos comprometedores para los exdirigentes del partido. Afirmó que él disponía de una grabación realizada con un teléfono en el despacho de Rajoy en la que se escuchaba cómo le entregaba un sobre con una hoja donde figuraba el saldo de la «contabilidad extracontable» que llevaba el partido. Y describió la escena. Rajoy «ve los documentos» y «se extraña mucho», según Bárcenas. Entonces le pregunta cómo era posible que eso estuviera anotado en papeles. «Se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación», declaró. Ese audio sería, según su relato, uno de los que le sustrajeron.

Bárcenas aseguró que esa grabación estaba en un pendrive —en el que había otro audio en el que él le explicaba a Javier Arenas esa contabilidad extracontable—, que dejó junto a otra documentación en el estudio de su esposa. Y, cuando esta salió de la cárcel y fue al estudio, comprobó que ya no estaba ahí.

Esas mismas grabaciones las tenía guardadas en la nube. Pero, según relató, cuando estaba en la prisión de Soto del Real pagó a un recluso experto en informática que salió de la cárcel para que accediera a esos archivos. «Le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información». Pero ese preso fue detenido durante el permiso de salida y Bárcenas ya no supo qué sucedió. «Algo llegó a hacer porque luego, cuando recuperé la libertad, en la nube no había nada», indicó.

«Álex, hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo», se leía en una nota que Bárcenas escribió a ese recluso y que ayer exhibió el fiscal del caso. Aunque el preso se llama Isidro, indicó que le llamaban Álex.

Admitió que en el 2019 declaró ante el juez que «jamás» había grabado a nadie de su partido. Pero lo justificó diciendo que en ese momento «estoy en un período de negociación con el PP de no nos vamos a agredir, vamos a llevarnos bien».

Respecto a Sergio Ríos, su chófer y pieza clave en este caso, porque fue captado por mandos policiales, señaló que era su «chico para todo» y de su «absoluta confianza» porque se lo recomendó un jefe de seguridad en el PP. Afirmó que Ríos tenía acceso a sus teléfonos, que él siempre dejaba en el coche cuando iba a una reunión, y también llaves del estudio de su esposa, por lo que pudo ser quien entregó los terminales a mandos policiales para que los clonaran y quien les abrió las puertas del estudio, del que le sustrajeron muchos documentos que guardaba en cajas que el propio Ríos había trasladado desde su despacho en la sede del PP.

Su esposa supo que había audios

Bárcenas identificó como suyos documentos que le mostró ayer el fiscal, César de Rivas, y que fueron encontrados en el año 2017 en casa del comisario José Manuel Villarejo. Esos documentos incluían datos de la financiación del PP. También identificó como suyos mensajes de WhatsApp, su agenda de contactos y correos electrónicos que el comisario Enrique García Castaño entregó en la Audiencia Nacional.

El testigo concluyó con una afirmación sin pregunta, que trataba de responsabilizar al PP de la operación contra él. «Se me ha quedado algo en el tintero. Esta operación se inicia por los responsables del partido en ese momento y luego tiene un traslado a la parte relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido», dijo el extesorero popular.

La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, que también estuvo en prisión por prisión al estar condenada por el caso Gürtel, declaró que su marido le contó que había encargado a un preso colombiano borrar unas grabaciones. Bárcenas le dijo que tenía audios, explicó, pero ella no los ha oído ni ha sabido sobre ellos porque su esposo, en su «afán» de protegerla —aunque dijo no saber si la ha protegido o desprotegido—, no se lo hubiera dicho y ella tampoco es una «persona de preguntar mucho».