Las acusaciones del caso Begoña piden que en el juicio comparezcan Sánchez, Bolaños y un centenar de testigos más

Melchor Saiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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Begoña Gómez, en una imagen de archivo
Begoña Gómez, en una imagen de archivo Ballesteros

En el listado de Hazte Oír, que también reclama las declaraciones de Hacienda de la esposa del presidente, figuran políticos, altos cargos, personajes del mundo académico y empresarial

21 abr 2026 . Actualizado a las 10:34 h.

El escrito de conclusiones provisionales presentado por la acusación popular unificada, encabezada por la Asociación HazteOir.org, en el que se solicita formalmente la apertura del juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra la mujer del

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