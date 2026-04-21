Las acusaciones del caso Begoña piden que en el juicio comparezcan Sánchez, Bolaños y un centenar de testigos más
MADRID / COLPISA
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En el listado de Hazte Oír, que también reclama las declaraciones de Hacienda de la esposa del presidente, figuran políticos, altos cargos, personajes del mundo académico y empresarial21 abr 2026 . Actualizado a las 10:34 h.
El escrito de conclusiones provisionales presentado por la acusación popular unificada, encabezada por la Asociación HazteOir.org, en el que se solicita formalmente la apertura del juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra la mujer del