La trama de las mascarillas se instaló en Transportes invitada por Ábalos
VIGO / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Koldo García y Aldama, empresario sin cargo ministerial, pero con acceso directo a altos cargos, orientaban contratos respaldados por el exministro20 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Si las tres primeras sesiones del juicio celebradas hace dos semana en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas abarcaron la cartografía de buena parte de los asuntos judicializados por posible corrupción en