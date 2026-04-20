La trama de las mascarillas se instaló en Transportes invitada por Ábalos

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, tras declarar en la sesión del juicio del caso Koldo.
La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, tras declarar en la sesión del juicio del caso Koldo. VÍCTOR LEMA

Koldo García y Aldama, empresario sin cargo ministerial, pero con acceso directo a altos cargos, orientaban contratos respaldados por el exministro

20 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Si las tres primeras sesiones del juicio celebradas hace dos semana en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas abarcaron la cartografía de buena parte de los asuntos judicializados por posible corrupción en

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