Primer día de la regularización extraordinaria de inmigrantes: «Esto es como si me tocase la lotería»

Evelyn, que emigró desde Venezuela y vive en Arcade, esta mañana, en la oficina de Correos de Pontevedra tramitando su regularización. SERGIO SUEIRO

El del 20 de abril del 2026, sin duda, no es un día cualquiera para los miles de inmigrantes que esperan regularizar su situación en España. No lo es porque este lunes arranca la regularización