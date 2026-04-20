Primer día de la regularización extraordinaria de inmigrantes: «Esto es como si me tocase la lotería»
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Los cálculos es que unas 10.000 personas se acogerán al proceso en Galicia. Muchas de ellas, sin embargo, han optado por realizar los trámites online20 abr 2026 . Actualizado a las 15:07 h.
El del 20 de abril del 2026, sin duda, no es un día cualquiera para los miles de inmigrantes que esperan regularizar su situación en España. No lo es porque este lunes arranca la regularización