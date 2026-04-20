Primer día de la regularización extraordinaria de inmigrantes: «Esto es como si me tocase la lotería»

María Hermida / Pedro Rodríguez / C. Devesa

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Evelyn, que emigró desde Venezuela y vive en Arcade, esta mañana, en la oficina de Correos de Pontevedra tramitando su regularización.
Evelyn, que emigró desde Venezuela y vive en Arcade, esta mañana, en la oficina de Correos de Pontevedra tramitando su regularización. SERGIO SUEIRO

Los cálculos es que unas 10.000 personas se acogerán al proceso en Galicia. Muchas de ellas, sin embargo, han optado por realizar los trámites online

20 abr 2026 . Actualizado a las 15:07 h.

El del 20 de abril del 2026, sin duda, no es un día cualquiera para los miles de inmigrantes que esperan regularizar su situación en España. No lo es porque este lunes arranca la regularización

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