Montero se desmarca ahora de los rescates de Air Europa y Plus Ultra: «Nunca he visto un expediente de la SEPI»

María Jesús Montero en la comparecencia de este lunes Borja Sánchez-Trillo | EFE

María Jesús Montero no se atrevió a poner la mano sobre el fuego por los rescates del Gobierno a Air Europa y Plus Ultra. En la comisión de investigación del Senado este lunes sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la exvicepresidenta, exministra de Hacienda y última responsable del ente en la época afirmó que no vio ni consultó los informes en los que se apoyó el Gobierno para desembolsar 475 millones a la aerolínea de la familia Hidalgo ni los 53 millones de euros a la compañía de capital vinculado Venezuela y vinculada con el socio de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero más allá del escrutinio de las decisiones de la SEPI, esta declaración parlamentaria estuvo marcada por la bronca por el hecho de que la cita tuviera lugar a escasos diez días de que comience oficialmente la campaña para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. «Claro que se está haciendo una utilización partidista de esta comisión», clamó la exvicepresidenta. Y es que la comparecencia de la exministra de Hacienda finalmente se celebró después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara las pretensiones del Partido Socialista, que la pasada semana emprendió una ofensiva para intentar blindar a su candidata y suspender la citación, alegando que el Partido Popular pretendía utilizar la comisión de investigación como una herramienta de desgaste político en vísperas de los comicios autonómicos.

Montero y el senador popular Gerardo Camps protagonizaron un acalorado en el que la exvicepresidenta ante todo, intentó poner tierra de por medio con los dos asuntos más delicados para ella en esta comisión: el rescate («préstamo», lo llamó la compareciente) a las aerolíneas y el nombramiento como presidente de la SEPI de Vicente Fernández Guerrero, su exalto cargo detenido en diciembre pasado, acusado de encabezar una trama corrupta junto a la militante socialista Leire Díez, 'la fontanera', y el empresario Antxon Alonso, el socio en la sombra de Santos Cerdán.

El Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que inyectó más de 2.600 millones de euros en unas 28 firmas, fue uno de los ejes centrales de las andanadas de la oposición. Pero la candidata andaluza aseguró que nunca estuvo en el detalle de esas operaciones, ni tampoco en lo relativo al dinero destinado a Air Europa o Plus Ultra. Según la exministra, fueron exclusivamente los «servicios técnicos y financieros externos» los que analizaron la «solvencia» y «elegibilidad» de esas empresas. «Nunca he visto un expediente de los de SEPI para dar un préstamo o para denegarlo», dijo tajante la exvicepresidenta. «No es el ministro el que mira la cuenta de resultados de cada empresa. Los ministros solo ven los informes preceptivos», recalcó, antes de negar haber tenido ninguna intervención personal en esos dos rescates.

«Nunca he visto un expediente de los de SEPI para dar un préstamo o para denegarlo», María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda

No obstante, subrayó que en el caso de Air Europa el dinero se desembolsó «siguiendo un procedimiento perfectamente establecido» y con la «autorización de la Comisión Europea». Y que, en el caso de Plus Ultra, recordó que, tras dos años de instrucción, los tribunales han zanjado —de acuerdo con su interpretación— que «se había procedido según la legalidad».

«Este señor»

Alejamiento de los cuestionados rescates y también de Fernández, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales entre junio de 2018 y octubre de 2019, a quien la compareciente evitó en todo momento referirse por su nombre. Recalcó que las acusaciones contra él se refieren a irregularidades que se habrían cometido dos años después de su salida de la SEPI y que, en cualquier caso, a pesar de que el nombramiento fue suyo personalmente, nunca mantuvo una relación personal, sino solo «profesional». Añadió que su designación obedeció únicamente a criterios de «mérito» y «currículum».

«No me he relacionado con este señor» tras su salida de la SEPI, abundó la exministra de Hacienda, quien negó que los 528 días en los que no se nombró a ningún presidente de esta sociedad tras la marcha de Fernández por su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar fueran para guardarle el puesto por si, como ocurrió, era absuelto.

Operación de la UCO

Esta comisión en el Senado, aprobada en enero a propuesta del grupo popular, se abrió a raíz de la operación desplegada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en diciembre. Aquel operativo destapó la 'red Hirurok', en la que la exmilitante socialista Leire Díez, el dueño de Servinabar, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI se habrían concertado para amañar adjudicaciones públicas y enriquecerse mediante contratos mendaces, implicando a la propia entidad estatal.

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La sesión de este lunes de Montero vino precedida por la del propio Vicente Fernández, considerado por muchos, aunque la exvicepresidenta lo niega, la mano derecha de la candidata, quien acudió a la comisión la pasada semana. Fernández se acogió a su derecho a no declarar, negándose a responder a los senadores al estar imputado en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas.