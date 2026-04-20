Junts reclama el coste de los «actos de promoción personal de Sánchez» en Barcelona

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el presidente brasileño, Lula da Silva, acompañados del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Andreu Dalmau | EFE

Barcelona. Las tres cumbres paralelas organizadas por el Gobierno y el PSOE este fin de semana en Barcelona no solo han molestado al PP. Junts se ha rebelado también contra la imagen de dominio socialista en la capital catalana y la promoción obtenida, a su juicio, tanto por el presidente del Gobierno como por el de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Por eso han decidido llevar la cuestión al pleno consistorial, donde reclamarán al alcalde que explique quién ha asumido los costes de la Cumbre España-Brasil, la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation. «Los barceloneses no tienen por qué financiar la campaña de promoción personal de Pedro Sánchez ni la precampaña de Collboni a la alcaldía», denunció el portavoz de Junts, Josep Rius, tras la reunión semanal de la ejecutiva del partido. Rius se hacía eco así del malestar expresado ya por el líder de los independentistas, Carles Puigdemont, quien el sábado tachó de «sinvergüenzas» a los socialistas españoles por pretender abanderar la defensa de la democracia en un largo artículo publicado en X. «La Cataluña progresista no ha sido invitada a este festival de las vanidades», aseguraba Puigdemont, argumentando que los únicos progresistas en Cataluña son los que defendieron el referendo ilegal del 1 de octubre de 2017. El líder de Junts denunciaba además la imagen de una «Cataluña normalizada» que se ha proyectado este fin de semana, imagen que a su juicio no se corresponde con la realidad.

Este lunes, su partido retomaba el hilo de las quejas de Puigdemont con una batería de preguntas al alcalde Collboni sobre los pormenores de la organización de las cumbres progresistas. «Sánchez ha traído una supuesta cumbre progresista que en realidad era un acto de promoción personal pagado con dinero público», denunciaba Rius, al tiempo que recordaba que uno de los anfitriones, Jaume Collboni, «es alcalde gracias a los votos del PP».

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Paralelamente, el líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, registraba una batería de preguntas sobre el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la visita de Sánchez y los tres encuentros internacionales vividos en Barcelona. Los de Junts quieren conocer los datos sobre el número de agentes —de mossos y policía local— desplegados con motivo de los eventos, y también cómo afectó el dispositivo al patrullaje ordinario de la ciudad, así como las incidencias ocurridas durante estos dos días.