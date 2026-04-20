Soledad Lucero, fundadora de la oenegé que ayuda a personas migrantes: «Hablamos de personas que viven aquí y son invisibles para el sistema»
REDACCIÓN
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La responsable de Movilidad Humana pide que el proceso «no debería ser una carrera de obstáculos, debería ser una puerta de acceso a derechos que vienen bien a las personas que venimos de fuera y a la sociedad que nos acoge, porque nos necesita de veras»20 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Soledad Lucero llegó hace décadas desde Quito, donde dejó un bebé de meses. Aquí comenzó una nueva vida con una deuda con la mafia que la trajo. Trabajó como interna y sufrió las consecuencias de