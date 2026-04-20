Soledad Lucero, fundadora de la oenegé que ayuda a personas migrantes: «Hablamos de personas que viven aquí y son invisibles para el sistema»

Bea Abelairas
B. abelairas REDACCIÓN

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Soledad Lucero, fundadora de la asociación Movilidad Humana.
Soledad Lucero, fundadora de la asociación Movilidad Humana. JOSE PARDO

La responsable de Movilidad Humana pide que el proceso «no debería ser una carrera de obstáculos, debería ser una puerta de acceso a derechos que vienen bien a las personas que venimos de fuera y a la sociedad que nos acoge, porque nos necesita de veras»

20 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Soledad Lucero llegó hace décadas desde Quito, donde dejó un bebé de meses. Aquí comenzó una nueva vida con una deuda con la mafia que la trajo. Trabajó como interna y sufrió las consecuencias de

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