El CIS dispara al PSOE 13 puntos por encima del PP mientras caen Sumar y Podemos y Vox

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril sitúa al PSOE como fuerza más votada, 12,8 puntos por encima del PP, con Vox a la baja, al igual que las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas, como Sumar y Podemos, que también perderían apoyos.

La encuesta concede al PSOE el 36,4 % del voto estimado, en tanto que el PP obtendría el 23,6 % de los sufragios si se celebraran ahora elecciones, con el 14,7 % para Vox, el 5,8 % para Sumar y el 2,2 % de respaldo para Podemos, unos resultados procedentes de 4.020 entrevistas realizadas entre los pasados 6 y 10 de abril.

El despegue de los socialistas se debe a una subida en sus apoyos de 4,6 puntos respecto al anterior muestreo de marzo, en tanto que el PP solo ganaría tres décimas, Vox se dejaría 1,9 puntos en solo un mes, Sumar caería 1,3 puntos y Podemos, siete décimas.

En cuanto a la valoración de los líderes nacionales, Pedro Sánchez es el líder político mejor calificado con una puntuación de 4,81 puntos sobre 5; seguido de Yolanda Díaz que logra un 4,25. En la oposición, lidera Alberto Núñez Feijoo, que obtiene un 3,68; mientras que Santiago Abascal recibe un 2,75.

Los españoles también perciben como el mejor «presidenciable» a Sánchez. Lo es para el 48,1% de los encuestados sacando 32,9 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijoo, que lo es para el 15,2%. Santiago Abascal es el preferido para el 14,8% y Gabriel Rufián convence al 6,5%.

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La guerra de Irán también se cuela en el sondeo. La nota difundida por el Centro de Investigaciones Sociológicas apunta que «tras la postura que ha adoptado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán, el 38,6% indica que la imagen de España a nivel internacional ha mejorado 'mucho o bastante'; un 11,8% afirma que ha mejorado 'algo' y un 42,6% dice que ha mejorado 'poco o nada'».