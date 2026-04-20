Arranca la regulación presencial de migrantes que dejará fuera a unos 11.000 apátridas
REDACCIÓN / LA VOZ
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La gran mayoría son saharauis y se quedan en un limbo legal que denuncian que se debe a una decisión política para no molestar a Marruecos20 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La regulación de inmigrantes entra hoy en la delicada fase en la que se puede presentar la documentación presencial y que algunos sindicatos, como los de trabajadores de Correos (habrá 371 oficinas habilitadas para este