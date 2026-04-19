Yolanda Díaz asegura que no irá en ninguna lista para las elecciones generales

Yolanda Díaz Carlos Luján | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha descartado, «categóricamente», que vaya a integrar alguna lista en las elecciones generales previstas para 2027 y, aunque no ha mostrado la misma contundencia al ser preguntada sobre un regreso a la política gallega, ha dejado claro que, cuando acabe la legislatura, quiere centrarse en su familia. La ministra de Trabajo, en una entrevista con Radio Galicia, de la Cadena Ser, ha afirmado que ella no va a estar en las siguientes elecciones nacionales pero sí su «espacio político» y ha anunciado que hará «todo» lo posible para que no lleguen a la Moncloa Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal.

Díaz anunció en febrero que no iba a ser candidata en las próximas generales y ahora ha precisado que tampoco va a ir «en las listas», en «ninguna» de ellas. «Categóricamente, no», ha zanjado. Menos contundente ha sido sobre su vuelta a la política gallega y ha dicho que en realidad «nunca» se fue de Galicia. «Ahora mismo estoy en agotar esta legislatura, en muchas normas que estamos trabajando ahora y que son muy importantes en la vida de la gente trabajadora», ha advertido.