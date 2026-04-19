Sánchez critica la «hipocresía» del PP con la regularización de inmigrantes: «Un partido que se financió en B quiere trabajadores en B»

Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero en el mitin de Huelva Clara Carrasco | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este domingo la «hipocresía» del PP, que apoyó en su día la regularización de inmigrantes y ahora la rechaza, aunque ha asegurado que no le sorprende: «un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B». En un mitin de precampaña andaluza en Gibraleón (Huelva) en apoyo a quien fuera su vicepresidenta y ahora candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, Sánchez ha defendido la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por su Gobierno como un acto de reivindicación histórica, coherencia, compromiso y justicia.

También ha pedido el voto para que en Andalucía gobierne Montero y una izquierda que «no hinca la rodilla ante las élites», sino que las pone «en su sitio», mientras que el PP y Vox se ponen de «perfil» ante una guerra «ilegal» y rechazan las medidas para apoyar a los ciudadanos ante sus efectos: «La realidad es que no son patriotas, son unos vendepatrias».

Una regularización por los jóvenes y los abuelos

En apoyo a la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha comenzado esta semana, el secretario general del PSOE ha recordado a aquellos que tuvieron que salir de España en el franquismo para trabajar fuera, como su abuelo en Alemania, y también a los jóvenes que dejaron el país tras la crisis financiera. Se trata de dar derechos a quienes «viven entre nosotros y contribuyen a la prosperidad de este país», ha señalado antes de recordar que el pleno del Congreso apoyó la tramitación de una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria también con los votos del PP.

Una propuesta que, ha añadido, estaba respaldada por más de 600.000 firmas y contaba con el apoyo de la patronal y de la Conferencia Episcopal. «España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y de discursos racistas como los que está practicando el PP», ha remachado.

Montero, para frenar a las élites

Sánchez ha reivindicado el valor de la política y de la izquierda, orgulloso de haber convertido a España en «la capital de las fuerzas progresistas del mundo» y de la gestión de su gobierno frente a la «hecatombe» de una derecha que solo han traído «guerra, inflación, pobreza y confrontación entre naciones». Tras reiterar sus críticas a los tecnooligarcas que se dedican a «forrarse su bolsillo a costa de la salud mental de nuestros jóvenes», ha vuelto a esgrimir su «no a la guerra» y la valentía de la izquierda. «María Jesús Montero puso en marcha el impuesto a la banca, a las transacciones financieras, puso en marcha el impuesto a las energéticas cuando se estaban forrando como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania. Ella sí que puso a las élites en su sitio, y es lo que va a hacer aquí en Andalucía, defender lo público, defender el interés general y no el interés de unos pocos», ha clamado.

En ese contexto ha pedido el voto a «la gente de izquierda» y les ha instado a no dejarse engañar por el presidente andaluz Juanma Moreno; «que no os den gato por liebre». Según Sánchez, se puede privatizar la Sanidad como está haciendo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, «con insultos», o se puede hacer «a la chita callando, como hace Moreno Bonilla».