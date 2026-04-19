Feijoo ofrece estabilidad y limpieza frente a una «corrupción insoportable»

Feijoo durante su visita a Córdoba para apoyar a Juanma Moreno en las próximas elecciones andaluzas Madero Cubero | EUROPAPRESS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha defendido este domingo el proyecto de «estabilidad» del PP, que busca «limpiar» y recuperar la confianza en las instituciones frente a un Gobierno con un «nivel de corrupción insoportable». Feijoo, que ha clausurado en Córdoba una reunión de alcaldes del partido en Andalucía junto al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho que en un contexto internacional «tan complejo» y con una situación en el ámbito nacional «tan decadente», es necesario un «futuro con certezas». Y a eso responde, ha dicho, el modelo de garantías del PP, que ha resumido en cinco puntos: la estabilidad, la bajada de impuestos, la gestión, la igualdad y la regeneración.

Feijoo ha contrapuesto esos cinco puntos a los «récords» del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha resumido en los de la falta de presupuesto, la deuda, la «insolidaridad» (autonómica) y la corrupción. En cuanto a la estabilidad, ha puesto como ejemplo las mayorías estables en Galicia, La Rioja, Madrid y Andalucía frente a la gestión, «a golpe de improvisación», del Gobierno de España, que «no solo lleva una legislatura entera sin presupuesto», sino que «ni siquiera tienen el arrojo de cumplir la Constitución». «El lío no resuelve nada, solo retrasa la solución», ha manifestado y ha recriminado al Gobierno su política fiscal: «Qué fácil es cobrarle a la gente para mantenerte tú, decir que haces cosas pero omitir que las dejas sin pagar», ha dicho.

El líder del PP ha señalado además que hoy en España «se penaliza el esfuerzo» y se «exprime al que arriesga» con un «ensañamiento recaudatorio» que responde a que las «carencias de gestión» del Gobierno necesitan «regarlas de dinero para ocultar su incompetencia». El compromiso de su formación, ha afirmado, es «pagar menos y vivir mejor». Se ha preguntado «a dónde va el dinero» si el Gobierno está recaudando 180.000 millones más que cuando gobernaba el PP, si han incrementado la deuda pública, dice, en más de un 42 % y han tenido más fondos europeos «que ningún presidente en la historia». «A mantener un gobierno que no gobierna y al bolsillo de los corruptos», se ha respondido.

Para el líder del PP, en España los niveles de corrupción y la sensación de «impunidad» son «insoportables», como lo es también el «cinismo señalando a los demás», algo que, afirma, se está viendo en sede judicial. También ha recriminado al Gobierno que haya puesto la igualdad (territorial) «en venta», con una financiación «a medida de sus necesidades parlamentarias».

Consolidar el «milagro» político del cambio en Andalucía

En clave electoral, con motivo de los comicios del próximo 17 de mayo en Andalucía, el líder del PP ha llamado a «consolidar» el «milagro» político del cambio en esta comunidad que llegó de la mano del actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con un modelo que, dice, no solo ha sentado bien a Andalucía, sino también a España.

Tras elogiar a Moreno y calificarlo, haciendo un símil futbolístico, como «el mejor portero de Andalucía» porque «no se rinde» y porque practica una política basada en «las cosas concretas», ha instado a los andaluces a que en los próximas elecciones autonómicas no comulguen con «las recetas de Sánchez cocinadas por Montero». A la exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, se ha referido para augurarle «un nuevo récord»: el de llevar al PSOE andaluz al «subsuelo» y el de «la velocidad en irse (de Andalucía)».