Díaz Ayuso entrega la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado

COMUNIDAD DE MADRID | EUROPAPRESS

Isabel Díaz Ayuso entregó la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado y la Medalla Internacional a Edmundo González en un acto conjunto en Real Casa de Correos. La Puerta de Sol se convirtió en el epicentro de la oposición venezolana, siendo la propia Isabel Díaz Ayuso la que durante esta semana aseguró que el lugar de la celebración sería el «kilómetro cero de la libertad» para Venezuela tras «años de tristeza y desesperación».

La presidenta regional afirmó que, en el caso de Machado, se le otorgó la condecoración por su «incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la libertad». En el caso de González, que se encuentra hospitalizado y fue su hija la encargada de recogerla, se hizo «habiendo sido reconocido como presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024». Esta no era la primera vez que Madrid acogía a un líder venezolano, ya que en el 2020, Juan Guaidó recibió la Medalla Internacional de la Comunidad tras una concentración de apoyo de la diáspora venezolana en la que aprovechó para llamar «a la acción» y «recuperar la democracia».

Ante una Puerta del Sol abarrotada de miles de venezolanos que ondeaban banderas de su país y entre gritos de «presidenta», Díaz Ayuso aventuró desde el balcón que «el cambio va a llegar a Venezuela de manera imparable» y Machado «un día no muy lejano» será la primera presidenta venezolana de la historia. «Tenía que ser precisamente aquí, en Madrid, donde siento que comienza nuestro retorno. Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase en la cual regresaremos millones a construir juntos un país del cual nos sentamos todos orgullosos de ser venezolanos», aseveró la líder opositora. Machado también aseguró que cuando regrese para construir un nuevo sistema político de la mano del presidente electo González, lo hará también con los miles de madrileños en el exilio, incluidos los que viven en Madrid, mientras afirmó que pronto entregará a Díaz Ayuso las llaves de Caracas.