José Ángel Antelo: «Las decisiones en Vox se toman para mantener el negocio de cuatro»
REDACCIÓN / LA VOZ
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El político gallego, cesado como presidente del partido en Murcia en marzo, asegura que la fundación Disenso es «un entramado empresarial» y estima que el paso de la formación ultraconservadora al Eurogrupo de Orbán fue un error19 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José Ángel Antelo es gallego, de Noia, pero dejó huella en el parqué del UCAM Murcia. Las lesiones adelantaron su retirada y, con el tiempo, se hizo la cara visible de Vox en esta comunidad.