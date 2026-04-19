José Ángel Antelo: «Las decisiones en Vox se toman para mantener el negocio de cuatro»

El expresidente de Vox José Ángel Antelo, el 5 de marzo en la dependencias de su partido en la Asamblea Regional de Murcia. Marcial Guillen

José Ángel Antelo es gallego, de Noia, pero dejó huella en el parqué del UCAM Murcia. Las lesiones adelantaron su retirada y, con el tiempo, se hizo la cara visible de Vox en esta comunidad.