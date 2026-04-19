Admitida la querella de una exedil del PP por presunto acoso contra el alcalde de Móstoles

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante el pleno extraordinario del Ayuntamiento solicitado por todos los partidos de la oposición para pedirle explicaciones de las acusaciones de acoso laboral y sexual de una exconcejal del PP Kiko Huesca | EFE

La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el alcalde de esta localidad madrileña, Manuel Bautista, y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Así consta en una resolución a la que tuvo acceso Europa Press y en la que la jueza considera que procede la admisión de la querella presentada por el abogado Antonio Suárez-Valdés.

La magistrada expone que los hechos objeto de la querella presentan características que hacen presumir «la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial». «No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable», señala. En el auto, al que también tuvo acceso EFE, la magistrada cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio y ordena que sea reconocida por un médico forense para «determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados».

La admisión tiene lugar después de que la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada solicitara el impulso procesal de la querella contra Manuel Bautista y el Partido Popular. La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente, sin éxito, una situación de presunto acoso a manos del regidor. En la querella, la exedil atribuye al alcalde y al PP la presunta comisión de varios delitos, entre ellos acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.

Las reacciones del PSOE y Más Madrid

El ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, pidió la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, después de que se admitiera a trámite la querella y defendió que «las madrileñas no merecen esta miseria moral». «La jueza ve posibles delitos de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles. Y revelación de secretos por parte del PP, que quiso acallar a la víctima», ha dicho el secretario general del PSOE-M en su cuenta de X, donde ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «solo ha dicho que es un alcalde maravilloso».

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, celebró la admisión de la querella de la exedil y espera que avance la investigación para que haya Justicia. Así lo señaló durante un manifestación por la educación celebrada esta mañana donde ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por «abandonar» a la exconcejala, quien acudió en amparo al Partido Popular de Madrid por el presunto caso de acoso sexual y laboral que habría sufrido a manos del regidor. «Por fin avanza la justicia para defender a una mujer que ha denunciado acoso laboral y sexual y que es una concejala del Partido Popular, la cual antes de acudir a la justicia acudió a Isabel Díaz Ayuso, a su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, la abandonó, la dejó tirada, le mandó a un matón, Alfonso Serrano, le mandó a Ana Millán para decirle que calladita, estaba más guapa y se han puesto del lado de Manuel Bautista», denunció.

Tras ello, aseguró que este alcalde «forma parte de ese búnker de Isabel Díaz Ayuso, porque tanto Ayuso como el Partido Popular siguen demostrando con este caso que se van a poner siempre del lado del que agrede y no de las víctimas». «Espero que avance esa investigación para que haya justicia y sobre todo protección. En primer lugar para esa mujer que denuncia, pero sobre todo para garantizar que no se está mandando un mensaje a todas las mujeres en Madrid y en España de que están desprotegidas cuando sufren este tipo de violencias», afirmó.