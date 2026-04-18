Vox asume el compromiso de ser un socio estable del PP, pero impone sus tesis en inmigración
MADRID / LA VOZ
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El pacto de gobierno en Extremadura proyecta a los dos partidos de la derecha como un bloque en contra de Pedro Sánchez a nivel nacional18 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La dirección nacional del PP expresó ayer su satisfacción por haber «contribuido a facilitar un pacto» con Vox en Extremadura para «superar» el bloqueo y conseguir que María Guardiola sea investida presidenta de la Junta.