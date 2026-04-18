Vox asume el compromiso de ser un socio estable del PP, pero impone sus tesis en inmigración

Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal se saludan durante un pleno del Congreso. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La dirección nacional del PP expresó ayer su satisfacción por haber «contribuido a facilitar un pacto» con Vox en Extremadura para «superar» el bloqueo y conseguir que María Guardiola sea investida presidenta de la Junta.