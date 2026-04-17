Sánchez asegura que estaría «encantado» de recibir a Corina Machado, pero afirma que ella no quiere

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Barcelona tras presidir la primera cumbre bilateral entre España y Brasil. QUIQUE GARCÍA / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que estaría «encantado» de poder reunirse con María Corina Machado, pero, según explicó, «ella ha considerado que no era oportuno» celebrar ese encuentro. Machado ya avanzó el pasado miércoles que no se iba a reunir con Sánchez durante su visita a España esta semana porque ese encuentro «en este momento no conviene». En una comparecencia junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Barcelona, explicó que se le ofreció a Machado la posibilidad de reunirse con él y aseguró que «las puertas del palacio de la Moncloa están abiertas» para ella.

El jefe del Ejecutivo recordó que en el pasado ya se reunió con Edmundo González, Leopoldo López y otros líderes de la oposición venezolana que residen en España «gracias a una política humanista» del Gobierno español y su «reconocimiento de derechos de refugiados». «Encantado de poder reunirme con la señora Machado cuando ella tenga la oportunidad y el placer de querer reunirse conmigo», zanjó Sánchez, que recordó la posición de su Gobierno: «El futuro de los venezolanos tiene que ser decidido democráticamente por los venezolanos sin interferencias ni injerencias extranjeras».

Pide perdón por las palabras de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este sábado se reunirá con Machado, aseguró que se podrán ver dos fotos diferentes: una que representa la reunión «del mundo libre», y otra de «narcoestados en torno al presidente Sánchez, que quiere erigirse como el líder de una confederación de algunos países que no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales».

Sánchez afeó las palabras de Ayuso y la acusó de insultar a «naciones enteras». Pidió por ello perdón a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, «en nombre de la sociedad española». Afirmó que tanto Ayuso como el líder de Vox, Santiago Abascal, participan en el foro internacional «faltando al respeto no solo a personas democráticamente elegidas, sino a países y naciones enteras».

El presidente del Gobierno evita censurar a Yolanda Díaz por haber tachado de «racista» a Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó ayer censurar las declaraciones de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre Junts, en las que calificó de «racista» al partido de Carles Puigdemont. Sánchez asegurado que son del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el de Vox, Santiago Abascal, de quienes él ha escuchado «declaraciones racistas y también xenófobas, vinculando migración con inseguridad». Lo expresó así en al rueda de prensa en Barcelona tras la cumbre bilateral España-Brasil, en un momento en el que Díaz ya no se encontraba en la sala, ya que se había marchado antes que la prensa planteara esta cuestión a Sánchez.

Díaz acusó de racismo a Junts, lo que llevó a que este partido suspendiera las relaciones con Sumar hasta que rectifique. Según Sánchez, la prueba de que Feijoo y Abascal practican este tipo de políticas racistas es el pacto que PP y Vox han cerrado en Extremadura y que, a su juicio, no representa lo que piensa la mayoría de españoles.