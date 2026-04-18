La Policía Nacional detiene en Valencia a 42 personas por cometer estafas del «hijo en apuros»

Imagen del mensaje con el que los ciberdelincuentes intentan perpetrar la estafa dle hijo en apuros Guardia Civil

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valencia a 42 personas, 34 hombres y ocho mujeres, por presuntamente estafar bajo la modalidad «hijo en apuros». Los investigadores esclarecieron hasta 46 denuncias a nivel nacional, ascendiendo el valor de lo estafado a 221.477 euros. La investigación, llevada a cabo por el grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, se inició en junio de 2025, tras recibir varias denuncias en las que se ponía en conocimiento diversas estafas siguiendo este tipo de estafa.

Las pesquisas de los agentes permitieron identificar a los presuntos responsables, residentes en la ciudad de Valencia y su provincia. Los investigadores pudieron llegar a bloquear, gracias a la rápida actuación de los mismos, varias transferencias fraudulentas por un valor total de 18.924 euros, que fueron reintegrados a las víctimas, según relató Jefatura en un comunicado.

Esta modalidad de estafa consiste en que los autores, tras contactar con las víctimas a través de una aplicación de mensajería instantánea, se hacen pasar por sus hijos y les solicitan determinadas cantidades de dinero empleando diferentes pretextos. Los estafadores utilizan siempre teléfonos móviles diferentes a los habituales de los hijos, afirmando escribir desde el de un amigo y necesitar un ingreso de dinero urgente en un número de cuenta que detallan a continuación, a fin de supuestamente adquirir otro teléfono móvil y no estar incomunicados. En caso de que la víctima del fraude finalmente haga un ingreso en la cuenta bancaria aportada por el estafador, este continúa con el engaño ofreciendo otros pretextos para que realice más pagos urgentes.

Por otro lado, las cuentas bancarias donde se recibe el dinero estafado están a nombre de personas llamadas «mulas», que actúan como colaboradoras necesarias con este tipo de organizaciones delictivas, encargándose de recepcionar el dinero defraudado y disponer de él de la forma en la que le indique la organización, complicando de este modo el seguimiento del mismo por parte de los investigadores.

CAPTADORES DE «MULAS»

Quienes actúan como «mulas» son captados por miembros de la organización de diferentes modos: a veces, les ofrecen cierta cantidad de dinero por colaborar con ellos; otras, les abonan un porcentaje del dinero estafado como compensación, y en ocasiones las captan con supuestas ofertas de empleo, recibiendo un dinero por adelantado por un trabajo que en realidad no han realizado.

En el transcurso de la investigación, fueron identificadas y detenidas ocho personas que actuaban como captores. Desde la Policía Nacional se recuerda a las personas a las que hayan intentado captar que deben comunicarlo a la Policía cuanto antes, a fin de poder bloquear las cuentas y devolver a las víctimas las cantidades estafadas. Al colaborar con la investigación y no participar en el hecho delictivo, no existe responsabilidad penal, pero si realizan el primer envío de dinero donde les indique la organización, estarían colaborando con la estructura delictiva, siendo por tanto responsables de un delito de estafa.