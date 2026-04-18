El ADIF y los maquinistas trazan un plan para reducir 1.200 limitaciones de velocidad por defectos en las vías
REDACCIÓN / LA VOZ
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Tres meses después del accidente de Adamuz, ya hay una hoja de ruta para actuar sobre los puntos de la red en los que hay que aminorar la marcha por el mal estado de la infraestructura18 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Después del accidente de Adamuz, del que se cumplen hoy tres meses, ninguna vía del país parecía lo suficientemente segura. Desde el primer momento, los investigadores relacionaron el descarrilamiento del tren Iryo —contra el que