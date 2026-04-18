El ADIF y los maquinistas trazan un plan para reducir 1.200 limitaciones de velocidad por defectos en las vías

El presidente del ADIF, Pedro Marco, en una rueda de prensa para explicar aspectos técnicos del accidente de de Adamuz Diego Radamés | EUROPAPRESS

Después del accidente de Adamuz, del que se cumplen hoy tres meses, ninguna vía del país parecía lo suficientemente segura. Desde el primer momento, los investigadores relacionaron el descarrilamiento del tren Iryo —contra el que