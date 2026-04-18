El ADIF y los maquinistas trazan un plan para reducir 1.200 limitaciones de velocidad por defectos en las vías

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente del ADIF, Pedro Marco, en una rueda de prensa para explicar aspectos técnicos del accidente de de Adamuz
El presidente del ADIF, Pedro Marco, en una rueda de prensa para explicar aspectos técnicos del accidente de de Adamuz Diego Radamés | EUROPAPRESS

Tres meses después del accidente de Adamuz, ya hay una hoja de ruta para actuar sobre los puntos de la red en los que hay que aminorar la marcha por el mal estado de la infraestructura

18 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Después del accidente de Adamuz, del que se cumplen hoy tres meses, ninguna vía del país parecía lo suficientemente segura. Desde el primer momento, los investigadores relacionaron el descarrilamiento del tren Iryo —contra el que

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