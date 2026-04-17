Los líderes socialistas que gobiernan en Europa ignoran la cumbre de Sánchez

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. SÁSHENKA GUTIÉRERZ

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la de México, Claudia Sheinbaum; y el de Uruguay, Yamandú Orsi, serán los protagonistas de la Global Progressive Mobilisation que se celebra en Barcelona

17 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pedro Sánchez ejerce a partir de este viernes en Barcelona como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre de líderes mundiales de izquierda en la que el presidente del Gobierno aspira a situarse como

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