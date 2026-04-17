Los líderes socialistas que gobiernan en Europa ignoran la cumbre de Sánchez
MADRID / LA VOZ
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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la de México, Claudia Sheinbaum; y el de Uruguay, Yamandú Orsi, serán los protagonistas de la Global Progressive Mobilisation que se celebra en Barcelona17 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pedro Sánchez ejerce a partir de este viernes en Barcelona como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre de líderes mundiales de izquierda en la que el presidente del Gobierno aspira a situarse como