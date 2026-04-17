Los líderes socialistas que gobiernan en Europa ignoran la cumbre de Sánchez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. SÁSHENKA GUTIÉRERZ

Pedro Sánchez ejerce a partir de este viernes en Barcelona como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre de líderes mundiales de izquierda en la que el presidente del Gobierno aspira a situarse como