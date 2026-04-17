Sánchez tilda el pacto de PP y Vox en Extremadura de «frenazo al desarrollo» y avisa de que lo combatirá

Pedro Sánchez en la rueda de prensa que ofreció junto a Lula da Silva Quique García | EFE

Es pronto para actuar porque, de momento, el pacto firmado entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura solo recoge compromisos. Pero Pedro Sánchez no desaprovechó este viernes la oportunidad de advertir de