Sánchez tilda el pacto de PP y Vox en Extremadura de «frenazo al desarrollo» y avisa de que lo combatirá

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Pedro Sánchez en la rueda de prensa que ofreció junto a Lula da Silva
Pedro Sánchez en la rueda de prensa que ofreció junto a Lula da Silva Quique García | EFE

El presidente asegura que el Gobierno recurrirá «con toda la fuerza del Estado de derecho» la discriminación de los inmigrantes si finalmente se plasma en leyes

17 abr 2026 . Actualizado a las 17:55 h.

Es pronto para actuar porque, de momento, el pacto firmado entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura solo recoge compromisos. Pero Pedro Sánchez no desaprovechó este viernes la oportunidad de advertir de

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