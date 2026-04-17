Sánchez tilda el pacto de PP y Vox en Extremadura de «frenazo al desarrollo» y avisa de que lo combatirá
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El presidente asegura que el Gobierno recurrirá «con toda la fuerza del Estado de derecho» la discriminación de los inmigrantes si finalmente se plasma en leyes17 abr 2026 . Actualizado a las 17:55 h.
Es pronto para actuar porque, de momento, el pacto firmado entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura solo recoge compromisos. Pero Pedro Sánchez no desaprovechó este viernes la oportunidad de advertir de