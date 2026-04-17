Sánchez convierte Barcelona en escenario de su apuesta por liderar la izquierda mundial frente al trumpismo

Pedro Sánchez, junto al presidente brasileño, Lula da Silva, que saluda al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el encuentro que se se celebra en Barcelona Andreu Dalmau | EFE

Pedro Sánchez lleva años dando pasos metódicos para construir un perfil de referente progresista internacional que le permita emerger con autoridad en un momento en que la izquierda democrática está a la defensiva en casi todo el mundo occidental. Este fin de semana da el más vistoso de todos ellos. Barcelona acogerá viernes y sábado la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, la IV Reunión en Defensa de la Democracia —la iniciativa que Sánchez y Lula lanzaron hace dos años y que llega ahora a suelo europeo por primera vez— y, en paralelo, el mayor foro de organizaciones y partidos progresistas organizado nunca en España, bautizado como Global Progressive Movement. El jefe del Ejecutivo resumió el lunes, desde China el mensaje que quiere mandar: «Las olas se pueden parar».

El gran protagonista de estas dos intensas jornadas, junto a Sánchez, será Luiz Inácio Lula da Silva, que encarna como nadie en el mundo la resistencia democrática frente al populismo de derechas. El presidente brasileño ganó en el 2022 las elecciones a Jair Bolsonaro, sobrevivió al intento de golpe de Estado de enero del 2023 y ha visto a su predecesor condenado a 27 años de cárcel. Su peso simbólico en el universo progresista es difícil de exagerar, y Sánchez lo sabe. Ambos presidirán mañana en la Fira la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que pivotará en torno a tres ejes: defensa de las instituciones y el multilateralismo, desinformación y tecnologías digitales y, por último, extremismo y desigualdad.

La iniciativa, que los dos apadrinan, nació en Nueva York en septiembre del 2024 en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, pasó por el Palacio de la Moneda en julio del 2025 con Gabriel Boric como anfitrión y volvió a la semana internacional de la gran manzana en septiembre del mismo año. La de Barcelona será su primera cita en suelo europeo y Sánchez no ha escatimado esfuerzos. En ella, participarán líderes de más de quince países. Entre los confirmados están los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi; Sudáfrica,Cyril Ramaphosa y Cabo Verde, José Maria Neves. También la primera ministra de Lituania, el vicecanciller alemán Lars Klingbeil y el presidente del Consejo Europeo António Costa.

La lista de participantes dice, sin embargo, algo sobre los límites de la convocatoria. Keir Starmer, que gobierna el Reino Unido con una mayoría holgada, manda a su viceprimer ministro David Lammy. Jonas Gahr Støre, que acaba de revalidar el gobierno en Noruega, envía a su ministro de Desarrollo. La danesa Mette Frederiksen, otra de las líderes socialdemócratas más relevantes de Europa, no figura en la lista. Son ausencias que recuerdan que el papel de referente internacional que el PSOE le atribuye a Sánchez —y que en los últimos meses ha encontrado eco en medios como el Financial Times o The Economist— está aún por consolidar en el plano europeo, por más que su posición frente a Trump, Netanyahu y la guerra de Irán le haya granjeado una visibilidad sin precedentes.

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La visita de Sheinbaum

La presencia más cargada de simbolismo es la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Apenas sale de México y Barcelona será su primera visita a Europa. Su asistencia es la señal más visible de que la relación entre España y México, que atravesó momentos muy difíciles durante el mandato de López Obrador por su exigencia de que el rey Felipe VI pidiera perdón por los excesos de la conquista, ha quedado atrás. Aunque fuetes de la Moncloa se muestran cautelosas al respecto. Está previsto un breve encuentro de Sheinbaum con Sánchez, aunque sin el formato de una bilateral propiamente dicha.

En paralelo, el PSOE coordinará durante los dos días la Global Progressive Mobilisation, un foro político impulsado de manera conjunta por la Internacional Socialista (presidida por Sánchez desde el 2022 ), la Alianza Progresista y el Partido de los Socialistas Europeos, cuyo presidente es el sueco Stefan Löfven. Consta de más de cien actividades y mesas de debate en las que participarán partidos, sindicatos, fundaciones y organizaciones de todo el mundo. Hay, según datos de Ferraz, más de 3.000 representantes inscritos, de más de cien partidos de los cinco continentes.

La presencia de Lula en Barcelona sirve de palanca para celebrar este viernes también la primera cumbre bilateral entre España y Brasil de la historia, y la primera que España celebra con cualquier país latinoamericano en ese formato. Es un acto institucional con su propia lógica: participarán una decena de ministros de cada país, se firmarán acuerdos sobre minerales críticos y sobre emprendimiento y pymes, y se adoptará una declaración conjunta.

El domingo, Sánchez aterrizará en otra realidad. Tiene previsto compartir mitin con María Jesús Montero en Gibraleón, en Huelva, en su estreno en la precampaña andaluza. Dos días como referente del progresismo mundial. Uno de vuelta a la campaña más difícil que tiene por delante.