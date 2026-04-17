Edith Espínola, portavoz de una entidad social que asesora a migrantes para la regularización: «Todavía recuerdo el día que recibí mi tarjeta»

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La portavoz de la entidad social Servicio Doméstico Activo, Edith Espínola.
La portavoz de la entidad social Servicio Doméstico Activo, Edith Espínola.

Asegura que el informe de vulnerabilidad no debería ser necesario ya que todas las personas en situación irregular lo son de por sí

17 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Edith Espínola es portavoz de Servicio Doméstico Activo, una de las más de 150 organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras del Ministerio de Migraciones y que ayudarán a los miles de migrantes que se acojan

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