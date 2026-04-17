Edith Espínola, portavoz de una entidad social que asesora a migrantes para la regularización: «Todavía recuerdo el día que recibí mi tarjeta»

La portavoz de la entidad social Servicio Doméstico Activo, Edith Espínola.

Edith Espínola es portavoz de Servicio Doméstico Activo, una de las más de 150 organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras del Ministerio de Migraciones y que ayudarán a los miles de migrantes que se acojan