Edith Espínola, portavoz de una entidad social que asesora a migrantes para la regularización: «Todavía recuerdo el día que recibí mi tarjeta»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Asegura que el informe de vulnerabilidad no debería ser necesario ya que todas las personas en situación irregular lo son de por sí17 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Edith Espínola es portavoz de Servicio Doméstico Activo, una de las más de 150 organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras del Ministerio de Migraciones y que ayudarán a los miles de migrantes que se acojan