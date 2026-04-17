El primer análisis reduce la posibilidad de que Esther López estuviera en el sótano del único investigado
VALLADOLID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La Guardia Civil seguirá este viernes en el antiguo chalé de Óscar para tomar todo tipo de muestras que se enviarán a Madrid17 abr 2026 . Actualizado a las 08:50 h.
Hace cuatro años, la Guardia Civil llegó a obtener 500 muestras biológicas para intentar certificar que el cuerpo de Esther López, en algún momento de su desaparición, estuvo en el chalé familiar de Óscar Sanz. Fue