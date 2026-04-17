El primer análisis reduce la posibilidad de que Esther López estuviera en el sótano del único investigado

Álvaro Muñoz VALLADOLID / COLPISA

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Óscar Sanz, único investigado por la muerte de Esther López, abandona el registro del chalé por parte de la Guardia Civil, que fue propiedad de la familia, y que se ha convertido en el centro de la investigación
Óscar Sanz, único investigado por la muerte de Esther López, abandona el registro del chalé por parte de la Guardia Civil, que fue propiedad de la familia, y que se ha convertido en el centro de la investigación NACHO GALLEGO | EFE

La Guardia Civil seguirá este viernes en el antiguo chalé de Óscar para tomar todo tipo de muestras que se enviarán a Madrid

17 abr 2026 . Actualizado a las 08:50 h.

Hace cuatro años, la Guardia Civil llegó a obtener 500 muestras biológicas para intentar certificar que el cuerpo de Esther López, en algún momento de su desaparición, estuvo en el chalé familiar de Óscar Sanz. Fue

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