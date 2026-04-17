El primer análisis reduce la posibilidad de que Esther López estuviera en el sótano del único investigado

Óscar Sanz, único investigado por la muerte de Esther López, abandona el registro del chalé por parte de la Guardia Civil, que fue propiedad de la familia, y que se ha convertido en el centro de la investigación NACHO GALLEGO | EFE

Hace cuatro años, la Guardia Civil llegó a obtener 500 muestras biológicas para intentar certificar que el cuerpo de Esther López, en algún momento de su desaparición, estuvo en el chalé familiar de Óscar Sanz. Fue