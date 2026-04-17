PP y Vox salvan sus líneas rojas en el pacto de Extremadura

María Guardiola y el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández (segundo por la derecha), antes de atender a los medios de comunicación tras alcanzar un acuerdo para un Gobierno de coalición en la comunidad Javier Cintas | EUROPA PRESS

Cuatro meses y muchos altibajos después, el PP y Vox hicieron público este jueves el acuerdo de investidura de Extremadura. Condenados a entenderse desde que las urnas cerraron el 21 de diciembre, los dos partidos han tenido