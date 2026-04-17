PP y Vox salvan sus líneas rojas en el pacto de Extremadura
MADRID / COLPISA
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Los populares salvaguardan las políticas sociales y el partido de Abascal logra imponer su posición contra la inmigración o el Pacto Verde17 abr 2026 . Actualizado a las 12:23 h.
Cuatro meses y muchos altibajos después, el PP y Vox hicieron público este jueves el acuerdo de investidura de Extremadura. Condenados a entenderse desde que las urnas cerraron el 21 de diciembre, los dos partidos han tenido