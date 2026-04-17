PP y Vox salvan sus líneas rojas en el pacto de Extremadura

Álvaro Soto MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

María Guardiola y el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández (segundo por la derecha), antes de atender a los medios de comunicación tras alcanzar un acuerdo para un Gobierno de coalición en la comunidad
María Guardiola y el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández (segundo por la derecha), antes de atender a los medios de comunicación tras alcanzar un acuerdo para un Gobierno de coalición en la comunidad Javier Cintas | EUROPA PRESS

Los populares salvaguardan las políticas sociales y el partido de Abascal logra imponer su posición contra la inmigración o el Pacto Verde

17 abr 2026 . Actualizado a las 12:23 h.

Cuatro meses y muchos altibajos después, el PP y Vox hicieron público este jueves el acuerdo de investidura de Extremadura. Condenados a entenderse desde que las urnas cerraron el 21 de diciembre, los dos partidos han tenido

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy