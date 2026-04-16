PP y Vox logran un acuerdo para formar un Gobierno de coalición en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola y el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández (a la derecha), anunciaron el acuerdo. JAVIER CINTAS / EUROPA PRESS

El PP y Vox cerraron este jueves un acuerdo para investir a la popular María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Se trata del primer pacto entre ambos partidos tras el reciente ciclo electoral, en el que quedan pendientes los acuerdos en Aragón y Castilla y León, que se siguen negociando. Guardiola compareció junto al portavoz de Vox, Óscar Fernández, que será el próximo vicepresidente de la Junta, para oficializar un complejo acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas. Los populares y el partido de Santiago Abascal vuelven a formar un ejecutivo de coalición, después de que Vox se saliera en el 2024 de los gobiernos autonómicos que compartía con los populares.

El acuerdo prevé la aprobación de cuatro Presupuestos y la «exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital». Se establecerá además «un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

inmigración y Pacto Verde

El nuevo Ejecutivo «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».Y se compromete a trabar «activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen». El pacto declara que Extremadura se mantendrá «libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde».

Guardiola anunció que el pleno de investidura tendrá lugar el martes y miércoles de la próxima semana. El PP obtuvo 29 escaños y Vox 11, por lo que, dado que la mayoría absoluta está situada en 33 diputados, la elección está asegurada. Además de la vicepresidencia, que incluye la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Vox tendrá la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y un senador por designación autonómica. Esto último implica que el popular Laureano León, del PP, deje de ser miembro de la Cámara Alta. El pacto se produce 18 días antes del 4 de mayo, que era la fecha límite, transcurrida la cual habría sido obligatorio convocar nuevas elecciones.

«Este acuerdo va a permitir que Extremadura siga avanzando», indicó Guardiola, que aseguró que ambos partidos han hecho «un trabajo muy duro durante semanas para cumplir el mandato de las urnas». La candidata popular destacó que el PP y Vox han «acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir». Y añadió que con el acuerdo se demuestra «que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido».

«El acuerdo es muy satisfactorio para la región y va a impulsar a Extremadura como nunca antes, y aunque han sido muchos meses de espera, van a merecer la pena», sostuvo Fernández, que agradeció al PP su «flexibilidad» y recalcó que también ellos la han tenido para cerrar este acuerdo y que «Extremadura tenga el mejor gobierno que puede tener».

El líder de Vox, Santiago Abascal, se mostró satisfecho y calificó de «buena noticia» el acuerdo. Anunció que su partido va a asegurar una vicepresidencia de «desregulación» que se va a encargar de «empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias» en la comunidad. Abascal felicitó a Guardiola y al portavoz de Vox en Extremadura «porque, a pesar de la confrontación política y de las diferencias, que son muchas, hemos conseguido llegar a un acuerdo».

Avances para pactar en Aragón

El pacto implica, según precisó, «que en Extremadura no se va a arrancar un solo olivo». «Tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda social», añadió. Señaló además que la comunidad «va a tener en los primeros tramos, que son los importantes, los impuestos más bajos de toda España, gracias al triunfo de Vox».

Fuentes del PP nacional indicaron que, tras el encuentro de casi seis horas que ambas formaciones mantuvieron el pasado viernes en Mérida, este martes hubo otra reunión telemática en la que ya se trabajó en un documento programático con un elevado grado de concreción.

Según afirman en Génova, Guardiola ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo y el número de cargos y los nombres de las personas que habrán de ocuparlos nunca fueron negociados por parte de la dirección nacional, que tampoco participará «en estas cuestiones en el resto de negociaciones abiertas en Aragón y Castilla y León».

En los últimos días se ha avanzado también en las negociaciones en Aragón, donde el PP se muestra «optimista» y espera «alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días».

Destacan en el PP que, tras ganar las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, no solo tienen ya las presidencias de las tres cámaras legislativas, sino que han conseguido un acuerdo para la primera de las investiduras.

«Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente», recalcan los populares.