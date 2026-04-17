Koldo usó el nombre de Sánchez para vender los PCR de la trama: «El 'presi' dijo que era necesario»

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Koldo García, en una imagen de archivo
Koldo García, en una imagen de archivo FERNANDO VILLAR | EFE

El exasesor recurrió a la figura presidente para tranquilizar a Ángel Víctor Torres, alardeando de que el plan de los test lo iban a cerrar de forma inminente «Salvador Illa y el presi»

17 abr 2026 . Actualizado a las 07:42 h.

El atestado que la Unidad Central Operativa (UCO) acaba de entregar al juez de la Audiencia Nacional sobre la infiltración de la presunta trama liderada por Víctor de Aldama y Koldo García en las administraciones autonómicas

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy