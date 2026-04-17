Koldo usó el nombre de Sánchez para vender los PCR de la trama: «El 'presi' dijo que era necesario»
MADRID / COLPISA
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El exasesor recurrió a la figura presidente para tranquilizar a Ángel Víctor Torres, alardeando de que el plan de los test lo iban a cerrar de forma inminente «Salvador Illa y el presi»17 abr 2026 . Actualizado a las 07:42 h.
El atestado que la Unidad Central Operativa (UCO) acaba de entregar al juez de la Audiencia Nacional sobre la infiltración de la presunta trama liderada por Víctor de Aldama y Koldo García en las administraciones autonómicas