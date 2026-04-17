Isabel González Gil, abogada de extranjería: «Hay servicios sociales dando vez para junio para conseguir el certificado de vulnerabilidad de la regularización»

Mónica Pérez Vilar
Mónica P. Vilar

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Isabel González Gil, abogada de A Punto Extranjería
Isabel González Gil, abogada de A Punto Extranjería

Expertos y entidades mediadoras serán esenciales en un proceso de regularización en el que podrá participarse hasta el 30 de junio y que requiere armar un expediente documental lo más completo posible

19 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Isabel González Gil es abogada especializada en migraciones y extranjería. Su firma, A Punto Extranjería, está radicada en A Coruña. En los últimos meses ha seguido muy de cerca las noticias sobre la recién confirmada

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