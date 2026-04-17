El diseño de la pasarela que colapsó en Santander «no cumple el requisito exigible de robustez»

Estado de la pasarela en la playa de El Bocal en Santander donde se produjo la tragedia NACHO CUBERO | EUROPAPRESS

Una de las tres líneas de investigación que ha abierto la jueza para depurar responsabilidades por la muerte de seis jóvenes en la pasarela que colapsó en El Bocal, Santander, surgió hace una semana a raíz de un