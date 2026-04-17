El diseño de la pasarela que colapsó en Santander «no cumple el requisito exigible de robustez»
SANTANDER / COLPISA
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El ingeniero sostiene que «la estructura debe estar concebida para que acciones o eventos excepcionales no causen daños desproporcionados»17 abr 2026 . Actualizado a las 08:16 h.
Una de las tres líneas de investigación que ha abierto la jueza para depurar responsabilidades por la muerte de seis jóvenes en la pasarela que colapsó en El Bocal, Santander, surgió hace una semana a raíz de un