Las conversaciones entre Armengol y Koldo: 61 mensajes en siete meses cuestionan la versión de la presidenta del Congreso
MADRID / COLPISA
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El último informe de la UCO destapa el intenso, continuo y familiar contacto entre ambos, que la exjefa del Gobierno balear ha negado en el Parlamento y en el Supremo17 abr 2026 . Actualizado a las 11:12 h.
«Al parecer, me envió algún mensaje; no lo recuerdo ni tengo constancia de ello (…) Seis años después, no recuerdo todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos (…) Confirmo que nunca he hablado con