Las conversaciones entre Armengol y Koldo: 61 mensajes en siete meses cuestionan la versión de la presidenta del Congreso

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Armengol pide silencio en un pleno del Congreso
Armengol pide silencio en un pleno del Congreso Javier Lizón | EFE

El último informe de la UCO destapa el intenso, continuo y familiar contacto entre ambos, que la exjefa del Gobierno balear ha negado en el Parlamento y en el Supremo

17 abr 2026 . Actualizado a las 11:12 h.

«Al parecer, me envió algún mensaje; no lo recuerdo ni tengo constancia de ello (…) Seis años después, no recuerdo todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos (…) Confirmo que nunca he hablado con

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy